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Fenerbahçe evinde, Aliağa Petkim Spor'a mağlup

Fenerbahçe Tarfin, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 4. hafta maçında evinde Aliağa Petkim Spor'a 82-77 mağlup oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 18 Ekim 2026 17:24 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2026 19:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe evinde, Aliağa Petkim Spor'a mağlup
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Aliağa Petkimspor, Fenerbahçe Tarfin'i deplasmanda 82-77 mağlup etti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hakemler: Emin Moğulkoç, Alper Özgök, Samet Biner

Fenerbahçe Tarfin: Melli 13, Horton-Tucker 17, Onuralp Bitim 2, Silva 9, Sargiunas 9, Baldwin 10, Sertaç Şanlı 1, Melih Mahmutoğlu 9, Clyburn 7, Larkin, Juzang

Aliağa Petkimspor: Thomas 17, Abmas 18, Tibet Görener 2, Uthoff 7, Pasecniks 3, Cook 13, Horton 8, Yiğit Onan 5, Thomas Akyazılı 5, Hanlan 4

1. Periyot: 12-24

Devre: 33-39

3. Periyot: 51-58

 

 

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