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Vincenzo Montella için Napoli iddiası!

Napoli, üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Massimiliano Allegri ile yollarını ayırabilir. İtalyan ekibinde gündeme gelen isimlerden biri Vincenzo Montella oldu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 18 Ekim 2026 14:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Vincenzo Montella için Napoli iddiası!
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Napoli, bu sezon teknik direktör Massimiliano Allegri ile aradığını bulamadı.

NAPOLI'DE KÖTÜ PERFORMANS Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan ekibi, ligde oynadığı 7 maçta 10 puan topladı. Allegri'nin takımı, Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maçta puanla tanışamadı.

ALLEGRI İLE YOLLAR AYRILABİLİR

Bu gelişmelerin ardından Massimiliano Allegri ile ayrılık iddiası gündeme geldi. İtalyan basınında yer alan habere göre, Allegri'nin geleceği, Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt ve ligde gelecek hafta oynanacak Roma karşılaşmasına bağlı olacak. Bu maçlardan kötü sonuç alınması durumunda Allegri ile yolların ayrılabileceği belirtildi.

NAPOLI'DE ADAYLAR

Napoli'de Allegri yerine adaylar da ortaya çıkmaya başladı. İtalyan ekibi için Igor Tudor ve Thiago Motta gibi isimler gündemde yer alıyor.

VINCENZO MONTELLA İDDİASI

İtalyan basını, A Milli Takım'daki görevi sona eren Vincenzo Montella'nın da Napoli'nin gündemine geldiğini duyurdu.  

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