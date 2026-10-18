Vincenzo Montella için Napoli iddiası!

Napoli, bu sezon teknik direktör Massimiliano Allegri ile aradığını bulamadı.
NAPOLI'DE KÖTÜ PERFORMANS Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan ekibi, ligde oynadığı 7 maçta 10 puan topladı. Allegri'nin takımı, Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maçta puanla tanışamadı.
ALLEGRI İLE YOLLAR AYRILABİLİR
Bu gelişmelerin ardından Massimiliano Allegri ile ayrılık iddiası gündeme geldi. İtalyan basınında yer alan habere göre, Allegri'nin geleceği, Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt ve ligde gelecek hafta oynanacak Roma karşılaşmasına bağlı olacak. Bu maçlardan kötü sonuç alınması durumunda Allegri ile yolların ayrılabileceği belirtildi.
NAPOLI'DE ADAYLAR
Napoli'de Allegri yerine adaylar da ortaya çıkmaya başladı. İtalyan ekibi için Igor Tudor ve Thiago Motta gibi isimler gündemde yer alıyor.
VINCENZO MONTELLA İDDİASI
İtalyan basını, A Milli Takım'daki görevi sona eren Vincenzo Montella'nın da Napoli'nin gündemine geldiğini duyurdu.
NAPOLI'DE KÖTÜ PERFORMANS Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan ekibi, ligde oynadığı 7 maçta 10 puan topladı. Allegri'nin takımı, Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maçta puanla tanışamadı.
ALLEGRI İLE YOLLAR AYRILABİLİR
Bu gelişmelerin ardından Massimiliano Allegri ile ayrılık iddiası gündeme geldi. İtalyan basınında yer alan habere göre, Allegri'nin geleceği, Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt ve ligde gelecek hafta oynanacak Roma karşılaşmasına bağlı olacak. Bu maçlardan kötü sonuç alınması durumunda Allegri ile yolların ayrılabileceği belirtildi.
NAPOLI'DE ADAYLAR
Napoli'de Allegri yerine adaylar da ortaya çıkmaya başladı. İtalyan ekibi için Igor Tudor ve Thiago Motta gibi isimler gündemde yer alıyor.
VINCENZO MONTELLA İDDİASI
İtalyan basını, A Milli Takım'daki görevi sona eren Vincenzo Montella'nın da Napoli'nin gündemine geldiğini duyurdu.