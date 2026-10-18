Osasuna, Racing Santander'i iki golle geçti!

İspanya La Liga'nın 9. haftasında Osasuna, sahasında Racing Santander ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ev sahibi ekip, karşılaşmanın iki yarısında bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.



OSASUNA'NIN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ!



Mücadeleye hızlı başlayan Osasuna, 3. dakikada J. Dubasin ile ağları havalandırdı. Ancak VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.



Ev sahibi ekip, 9. dakikada kazandığı penaltıyı Ante Budimir'in gole çevirmesiyle 1-0 öne geçti.



İlk yarı Osasuna'nın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



OSAMBELA SON SÖZÜ SÖYLEDİ!



İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyan Osasuna, karşılaşmanın 88. dakikasında A. Osambela'nın golüyle farkı ikiye çıkardı.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ev sahibi ekip, Racing Santander karşısında sahadan 2-0 galip ayrıldı.



OSASUNA PUANINI 11'E YÜKSELTTİ



Bu galibiyetle puanını 11'e yükselten Osasuna, La Liga'da 9. sırada yer aldı.



Racing Santander ise 8 puanda kalarak 16. sırada yer aldı.



Goller: 9' Ante Budimir (Penaltı), 88' A. Osambela (Osasuna)







