Fenerbahçe'de Mert Müldür gelişmesi

Fenerbahçe, ligdeki Alanyaspor maçının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag'a karşı oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Slavia Prag maçı hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan ve ameliyat olan Mert Müldür, bireysel çalışmalara başladı.
27 yaşındaki futbolcu, sakatlığı öncesi bu sezon 6 maçta süre bulmuştu.
Fenerbahçe'nin pazar günü gerçekleştirdiği antrenmanda Mert Müldür
27 yaşındaki futbolcu, sakatlığı öncesi bu sezon 6 maçta süre bulmuştu.
Fenerbahçe'nin pazar günü gerçekleştirdiği antrenmanda Mert Müldür