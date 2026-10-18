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Fenerbahçe'de Mert Müldür gelişmesi

Fenerbahçe'de sakatlığı sonrası ameliyat olan Mert Müldür, bireysel çalışmalara başladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 18 Ekim 2026 16:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe'de Mert Müldür gelişmesi
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Fenerbahçe, ligdeki Alanyaspor maçının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag'a karşı oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Slavia Prag maçı hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan ve ameliyat olan Mert Müldür, bireysel çalışmalara başladı.

27 yaşındaki futbolcu, sakatlığı öncesi bu sezon 6 maçta süre bulmuştu.

Fenerbahçe'nin pazar günü gerçekleştirdiği antrenmanda Mert Müldür






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