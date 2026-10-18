Jose Mourinho'un Arda Güler planı

Real Madrid La Liga'da bugün (Pazar) sahasında Sevilla ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, milli futbolcumuz Arda Güler ile ilgili planı ortaya çıktı. Portekizli teknik adam, son oynanan Roma maçında oyuna girdikten sonra geri dönüşe büyük etki eden Arda Güler'e Sevilla maçında orta sahada forma vermeyi planlıyor.
Marca'da yer alan habere göre, Real Madrid'in Sevilla maçındaki muhtemel 11'i şu şekilde:
Courtois, Arnold, Konate, Huijsen, Carreras, Valverde, Arda Güler, Endrick, Bellingham, Diomande, Mbappe.
MOURINHO'DAN AÇIKLAMA
Mourinho, Sevilla maçı öncesi cumartesi günkü basın toplantısında Arda Güler'in orta saha oynamasıyla ilgili gelen soruya yanıt vermişti.
Deneyimli teknik adam, "Arda Güler, elinden geleni yapıyor. Görünüşe göre hepiniz hak edene hakkını vermek konusunda büyük zorluk çekiyorsunuz! Sanki olumlu şeyler şans eseriymiş gibi, herkes de olumsuzlukları birine yüklemek için bahane arıyor. Arda çok yetenekli bir oyuncu ve henüz tam olgunlaşmış bir oyuncu değil. Her pozisyonda oynayabilecek yeteneği var. Ondan çok memnunum." demişti.
Marca'da yer alan habere göre, Real Madrid'in Sevilla maçındaki muhtemel 11'i şu şekilde:
Courtois, Arnold, Konate, Huijsen, Carreras, Valverde, Arda Güler, Endrick, Bellingham, Diomande, Mbappe.
MOURINHO'DAN AÇIKLAMA
Mourinho, Sevilla maçı öncesi cumartesi günkü basın toplantısında Arda Güler'in orta saha oynamasıyla ilgili gelen soruya yanıt vermişti.
Deneyimli teknik adam, "Arda Güler, elinden geleni yapıyor. Görünüşe göre hepiniz hak edene hakkını vermek konusunda büyük zorluk çekiyorsunuz! Sanki olumlu şeyler şans eseriymiş gibi, herkes de olumsuzlukları birine yüklemek için bahane arıyor. Arda çok yetenekli bir oyuncu ve henüz tam olgunlaşmış bir oyuncu değil. Her pozisyonda oynayabilecek yeteneği var. Ondan çok memnunum." demişti.