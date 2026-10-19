Stefan Savic: 'Bu takımın seviyesi çok daha yüksek!'

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan bordo-mavili takımın deneyimli savunmacısı Stefan Savic, galibiyeti ve takımının performansını değerlendirdi.
"BU TAKIM DOĞRU YOLDA"
Beşiktaş karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Stefan Savic, Trabzonspor'un mevcut performansının üzerine çıkabileceğini söyledi.
"Beşiktaş'a karşı çok önemli bir galibiyet aldık. Bu takım doğru yolda. Seviyemiz bu değil, çok daha üzeri... Çok daha iyisini yapabiliriz."
"ÖNEMLİ OLAN GOL YEMEMEK"
Takımının savunma performansına dikkat çeken Karadağlı futbolcu, hücum hattındaki oyuncuların kalitesine vurgu yaptı.
"Önemli olan gol yememek, yesek bile çok az gol yemek. Harika oyuncularımız var, savunmada iyi durabilirsek; zaten orta saha ve hücumda muhteşem oyuncularımız var."
"HERKES THOMAS REIS'İN DEDİKLERİNİ YAPIYOR"
Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde iyi çalıştıklarını ifade eden Savic, takım içindeki rekabetin önemine değindi.
"Çok iyi çalışıyoruz. Herkes, Thomas Reis'in dediklerini yapıyor. Bu seviyeyi korumalıyız. Kendi içimizdeki rekabetle gelişirsek rakiplere karşı çok daha iyisini yaparız. Bu takımın çok potansiyeli var. Bunun için sıkı çalışarak devam etmeliyiz."
"BU TAKIM DOĞRU YOLDA"
Beşiktaş karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Stefan Savic, Trabzonspor'un mevcut performansının üzerine çıkabileceğini söyledi.
"Beşiktaş'a karşı çok önemli bir galibiyet aldık. Bu takım doğru yolda. Seviyemiz bu değil, çok daha üzeri... Çok daha iyisini yapabiliriz."
"ÖNEMLİ OLAN GOL YEMEMEK"
Takımının savunma performansına dikkat çeken Karadağlı futbolcu, hücum hattındaki oyuncuların kalitesine vurgu yaptı.
"Önemli olan gol yememek, yesek bile çok az gol yemek. Harika oyuncularımız var, savunmada iyi durabilirsek; zaten orta saha ve hücumda muhteşem oyuncularımız var."
"HERKES THOMAS REIS'İN DEDİKLERİNİ YAPIYOR"
Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde iyi çalıştıklarını ifade eden Savic, takım içindeki rekabetin önemine değindi.
"Çok iyi çalışıyoruz. Herkes, Thomas Reis'in dediklerini yapıyor. Bu seviyeyi korumalıyız. Kendi içimizdeki rekabetle gelişirsek rakiplere karşı çok daha iyisini yaparız. Bu takımın çok potansiyeli var. Bunun için sıkı çalışarak devam etmeliyiz."