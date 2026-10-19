Dün
BİTTİ
Trabzonspor
2
Beşiktaş
0
Dün
BİTTİ
Karagümrük
1
Keçiörengücü
2
Dün
BİTTİ
Manisa FK
3
Muğlaspor
4
Dün
BİTTİ
Bursaspor
2
Pendikspor
0
Dün
BİTTİ
Esenler Erokspor
4
Mardin 1969 Spor
2
Dün
BİTTİ
Tottenham
3
Coventry City
1
Dün
BİTTİ
Getafe
1
Rayo Vallecano
1
Dün
BİTTİ
Monza
4
Cagliari
0
Dün
BİTTİ
Parma
0
Torino
3
Dün
BİTTİ
Braga
1
Gil Vicente
2

Stefan Savic: "Bu takımın seviyesi çok daha yüksek!"

Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Stefan Savic açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 19 Ekim 2026 22:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Stefan Savic: 'Bu takımın seviyesi çok daha yüksek!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan bordo-mavili takımın deneyimli savunmacısı Stefan Savic, galibiyeti ve takımının performansını değerlendirdi.

"BU TAKIM DOĞRU YOLDA"

Beşiktaş karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Stefan Savic, Trabzonspor'un mevcut performansının üzerine çıkabileceğini söyledi.

"Beşiktaş'a karşı çok önemli bir galibiyet aldık. Bu takım doğru yolda. Seviyemiz bu değil, çok daha üzeri... Çok daha iyisini yapabiliriz."

"ÖNEMLİ OLAN GOL YEMEMEK"

Takımının savunma performansına dikkat çeken Karadağlı futbolcu, hücum hattındaki oyuncuların kalitesine vurgu yaptı.

"Önemli olan gol yememek, yesek bile çok az gol yemek. Harika oyuncularımız var, savunmada iyi durabilirsek; zaten orta saha ve hücumda muhteşem oyuncularımız var."

"HERKES THOMAS REIS'İN DEDİKLERİNİ YAPIYOR"

Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde iyi çalıştıklarını ifade eden Savic, takım içindeki rekabetin önemine değindi.

"Çok iyi çalışıyoruz. Herkes, Thomas Reis'in dediklerini yapıyor. Bu seviyeyi korumalıyız. Kendi içimizdeki rekabetle gelişirsek rakiplere karşı çok daha iyisini yaparız. Bu takımın çok potansiyeli var. Bunun için sıkı çalışarak devam etmeliyiz."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.