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Trabzonspor
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Beşiktaş
0
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Karagümrük
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Salih Özcan: "İki basit gol yedik!"

Beşiktaş'ın Trabzonspor'a 2-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı futbolcu Salih Özcan, mücadeleyi değerlendirdi. Milli futbolcu, yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini ve basit goller yediklerini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 19 Ekim 2026 22:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Salih Özcan: 'İki basit gol yedik!'
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Beşiktaş'ın Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmanın ardından Salih Özcan açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmadan istedikleri sonuçla ayrılamadıklarını belirten Salih Özcan, "İstediğimizi yapamadık, 3 puanı bizim tarafa yazdıramadık. İki basit gol yedik, onlar attı ve biz atamadık. Mağlubiyetle eve dönüyoruz." ifadelerini kullandı.

"ŞANSLARIMIZI DEĞERLENDİREMEDİK"

Maçta yakaladıkları fırsatlara dikkat çeken milli futbolcu, "Açıkçası skoru bizim tarafa getiremedik. Şanslarımız vardı, değerlendiremedik. Sonrasında iki tane kontra ataktan golleri yedik." sözleriyle mağlubiyetin nedenlerini değerlendirdi.

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