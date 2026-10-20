Galatasaray'da endişelendiren tablo!

Galatasaray'ın yıldız isimleri beklentilerin altında kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Takvim'de yer alan habere göre; sarı-kırmızılı takımın önemli oyuncularından İlkay Gündoğan, Aleksey Batrakov, Rafael Leao, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Leroy Sane ve Deniz Gül çıktıkları karşılaşmalarda toplam 4 gol kaydedebildi.
İlkay bu sezon forma giydiği 3 maçta skor üretemedi. Yeni transferlerden Rafael Leao 7 maçta gol atamazken 1 asiste imza attı. Bir diğer yeni transfer Aleksey Batrakov ise 8 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı. Barış Alper Yılmaz ise 10 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı. Yunus Akgün ise 10 maçta1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Bu sezon performansıyla eleştiri oklarının hedefindeki isim olan Leroy Sane de çıktığı 10 maçta skor katkısında bulunamadı. Gençlerbirliği maçında galibiyeti getiren isim olan Deniz Gül'ün de 10 maçta 1 golü bulunuyor.
İlkay bu sezon forma giydiği 3 maçta skor üretemedi. Yeni transferlerden Rafael Leao 7 maçta gol atamazken 1 asiste imza attı. Bir diğer yeni transfer Aleksey Batrakov ise 8 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı. Barış Alper Yılmaz ise 10 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı. Yunus Akgün ise 10 maçta1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Bu sezon performansıyla eleştiri oklarının hedefindeki isim olan Leroy Sane de çıktığı 10 maçta skor katkısında bulunamadı. Gençlerbirliği maçında galibiyeti getiren isim olan Deniz Gül'ün de 10 maçta 1 golü bulunuyor.