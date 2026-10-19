Beşiktaş, ligde deplasmanda yok!

Beşiktaş, Süper Lig'de Trabzonspor'a deplasmanda 2-0'lık skorla kaybetti. Bu maçın ardından siyah-beyazlılar adına dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş, Trabzonspor mağlubiyetiyle birlikte ligdeki ilk 4 deplasman maçının 3'ünü kaybetti.
Siyah-beyazlılar, ligde deplasmanda şu ana kadar sadece Fenerbahçe'yi mağlup etti.
Beşiktaş'ın ligde deplasmanda aldığı sonuçlar:
Alanyaspor 1-0 Beşiktaş
Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş
Amedspor 3-2 Beşiktaş
Trabzonspor 2-0 Beşiktaş
Siyah-beyazlılar, ligde deplasmanda şu ana kadar sadece Fenerbahçe'yi mağlup etti.
Beşiktaş'ın ligde deplasmanda aldığı sonuçlar:
Alanyaspor 1-0 Beşiktaş
Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş
Amedspor 3-2 Beşiktaş
Trabzonspor 2-0 Beşiktaş