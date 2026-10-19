Sacramento Kings, Ben Simmons'ın pazar günkü antrenmanda sağ aşil tendonunun yırtıldığını açıkladı. NBA'e dönüş hazırlığındaki yıldız oyuncu, "Bu, hikâyemin sonu değil" mesajını verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüp, yapılan değerlendirmede Simmons'ın sağ aşil tendonunda yırtık tespit edildiğini duyurdu.
Nisan 2025'ten bu yana NBA'de forma giymeyen 30 yaşındaki oyuncu, eylül ayında Sacramento ile bir yıllık sözleşme imzalamıştı.
Hazırlık döneminde çıktığı iki maçta olumlu bir görüntü veren Simmons'ın, çarşamba günü Los Angeles Clippers'a karşı oynanacak sezon açılışında ilk beşte yer alması bekleniyordu.
Simmons, sakatlığının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mücadeleyi bırakmayacağını vurguladı:
"Daha önce zihinsel, fiziksel ve duygusal olarak beni sınayan zorluklarla karşılaştım ve her birini aşmanın bir yolunu buldum. Bu sakatlık, yolculuğumda yeni bir bölüm. Hikâyemin sonu değil.
Sevdiğim oyundan uzak kalmak hiçbir zaman kolay değil. Özellikle de buraya geri dönebilmek için yaşadığım onca şeyden sonra. Ama öğrendiğim bir şey varsa o da şu: Sizi tanımlayan, yaşadığınız zorluklar değil, onlara nasıl karşılık verdiğinizdir.
Daha önce de yere düştüm ve her seferinde yeniden ayağa kalkmanın bir yolunu buldum. Bu kez de farklı olmayacak."
2016 NBA Draftı'nın birinci sıra seçimi olan Simmons, cuma günü San Antonio Spurs'e karşı alınan 126-97'lik mağlubiyette 26 dakika sahada kalmıştı.
Tecrübeli oyuncu, 9'da 5 saha içi isabetiyle 14 sayı, 8 ribaund ve 7 asist kaydetmişti.
Hazırlık dönemindeki ilk maçında ise Golden State Warriors karşısında dokuz dakikada 9 sayı ve 1 asist üretmişti.
2024-25 sezonunu Clippers'ta yedek rolünde tamamlayan Simmons, geçtiğimiz sezon herhangi bir takımla sözleşme imzalamamıştı.
Simmons, NBA'de forma giydiği yedi sezonda 13,1 sayı, 7,4 ribaund, 7,2 asist ve 1,5 top çalma ortalamalarına sahip.
Nisan 2025'ten bu yana NBA'de forma giymeyen 30 yaşındaki oyuncu, eylül ayında Sacramento ile bir yıllık sözleşme imzalamıştı.
Hazırlık döneminde çıktığı iki maçta olumlu bir görüntü veren Simmons'ın, çarşamba günü Los Angeles Clippers'a karşı oynanacak sezon açılışında ilk beşte yer alması bekleniyordu.
Simmons, sakatlığının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mücadeleyi bırakmayacağını vurguladı:
"Daha önce zihinsel, fiziksel ve duygusal olarak beni sınayan zorluklarla karşılaştım ve her birini aşmanın bir yolunu buldum. Bu sakatlık, yolculuğumda yeni bir bölüm. Hikâyemin sonu değil.
Sevdiğim oyundan uzak kalmak hiçbir zaman kolay değil. Özellikle de buraya geri dönebilmek için yaşadığım onca şeyden sonra. Ama öğrendiğim bir şey varsa o da şu: Sizi tanımlayan, yaşadığınız zorluklar değil, onlara nasıl karşılık verdiğinizdir.
Daha önce de yere düştüm ve her seferinde yeniden ayağa kalkmanın bir yolunu buldum. Bu kez de farklı olmayacak."
2016 NBA Draftı'nın birinci sıra seçimi olan Simmons, cuma günü San Antonio Spurs'e karşı alınan 126-97'lik mağlubiyette 26 dakika sahada kalmıştı.
Tecrübeli oyuncu, 9'da 5 saha içi isabetiyle 14 sayı, 8 ribaund ve 7 asist kaydetmişti.
Hazırlık dönemindeki ilk maçında ise Golden State Warriors karşısında dokuz dakikada 9 sayı ve 1 asist üretmişti.
2024-25 sezonunu Clippers'ta yedek rolünde tamamlayan Simmons, geçtiğimiz sezon herhangi bir takımla sözleşme imzalamamıştı.
Simmons, NBA'de forma giydiği yedi sezonda 13,1 sayı, 7,4 ribaund, 7,2 asist ve 1,5 top çalma ortalamalarına sahip.