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Thunder, Cason Wallace ile 139 milyon dolarlık uzatmada anlaştı

Oklahoma City Thunder, genç guardı Cason Wallace ile beş yıllığına 139 milyon dolarlık sözleşme uzatması konusunda anlaşmaya vardı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 19 Ekim 2026 13:17
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Thunder, Cason Wallace ile 139 milyon dolarlık uzatmada anlaştı
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Cason Wallace'ın menajerlerinin ESPN'den Shams Charania'ya verdiği bilgiye göre Oklahoma City Thunder, 22 yaşındaki oyuncuyla beş yıllık, 139 milyon dolarlık yeni anlaşma yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla NBA'deki üçüncü sezonunu geride bırakan Wallace, geçtiğimiz sezon ligin en iyi ikinci savunma beşine seçilmişti.

Kentucky çıkışlı oyuncu, uzatma yapılmaması halinde 2026-27 sezonunun ardından kısıtlı serbest oyuncu olacaktı.

Wallace, 2025-26 sezonunda çıktığı 77 maçın 58'ine ilk beşte başladı. Genç guard, 8,6 sayı, 3,1 ribaund, 2,6 asist ve 1,9 top çalma ortalamaları yakaladı.

Sezon boyunca toplam 150 top çalan Wallace, Atlanta Hawks guardı Dyson Daniels'ı bir top çalmayla geride bırakarak bu alanda ligin zirvesinde yer aldı.

2023 NBA Draftı'nda Dallas Mavericks tarafından 10. sıradan seçilen Wallace'ın hakları, daha sonra Oklahoma City'ye takas edilmişti.

Kariyerinde çaylaklar takımına da seçilen Wallace'ın, yeni sezonda son iki yılın MVP'si Shai Gilgeous-Alexander'ın yanında düzenli olarak ilk beşte görev alması bekleniyor.

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