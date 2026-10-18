Juventus'a Lazio'dan soğuk duş!

İtalya Serie A'nın 7. haftasında Juventus ile Lazio, Allianz Stadı'nda karşı karşıya geldi. Konuk ekip Lazio, etkili performansıyla mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE LAZIO İLK YARIDA ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmanın 37. dakikasında Oliver Provstgaard'ın kaydettiği golle Lazio 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca konuk ekip soyunma odasına üstün girdi.
ISAKSEN FARKI İKİYE ÇIKARDI
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Lazio, 66. dakikada Gustav Isaksen'in golüyle skoru 2-0'a getirdi. Konuk ekip, 89. dakikada Fisayo Dele-Bashiru'nun golüyle farkı üçe çıkardı ve karşılaşmanın skorunu belirledi.
ZEKİ ÇELİK 74 DAKİKA OYNADI
Milli futbolcu Zeki Çelik, Lazio karşısında Juventus'un ilk 11'inde sahaya çıktı. Tecrübeli oyuncu, mücadelenin 74. dakikasında yerini Andrea Cambiaso'ya bıraktı.
LAZIO 19 PUANA YÜKSELDİ
Bu sonuçla Lazio, Serie A'da 7 maç sonunda 19 puana yükseldi ve lider Inter ile aynı puana ulaştı. Juventus ise 11 puanda kalarak haftayı 8. sırada tamamladı.
Karşılaşmanın 37. dakikasında Oliver Provstgaard'ın kaydettiği golle Lazio 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca konuk ekip soyunma odasına üstün girdi.
ISAKSEN FARKI İKİYE ÇIKARDI
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Lazio, 66. dakikada Gustav Isaksen'in golüyle skoru 2-0'a getirdi. Konuk ekip, 89. dakikada Fisayo Dele-Bashiru'nun golüyle farkı üçe çıkardı ve karşılaşmanın skorunu belirledi.
ZEKİ ÇELİK 74 DAKİKA OYNADI
Milli futbolcu Zeki Çelik, Lazio karşısında Juventus'un ilk 11'inde sahaya çıktı. Tecrübeli oyuncu, mücadelenin 74. dakikasında yerini Andrea Cambiaso'ya bıraktı.
LAZIO 19 PUANA YÜKSELDİ
Bu sonuçla Lazio, Serie A'da 7 maç sonunda 19 puana yükseldi ve lider Inter ile aynı puana ulaştı. Juventus ise 11 puanda kalarak haftayı 8. sırada tamamladı.