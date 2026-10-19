Fenerbahçe'de Oğuz Aydın için sürpriz transfer iddiası

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda konuk olduğu Aston Villa'ya farklı mağlup oldu ve 1 puanda kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SÜRPRİZ İDDİA
Sarı-lacivertlilerde bu karşılaşmada performansıyla fark yaratan ve takdir toplayan Oğuz Aydın için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
ASTON VILLA PEŞİNDE
Milli yıldız, 6-0 kaybedilen Aston Villa maçında başarılı performansıyla alkış almıştı. Oğuz Aydın'ın, İngiliz ekibinin dikkatini çekmeyi başardığı ortaya çıktı. Aston Villa'nın, 25 yaşındaki oyuncuyu takibe aldığı öğrenildi.
KAPIYI ÇALACAKLAR
Bordo-Mavili ekibin, gözlemcilerine Oğuz'u izletip rapor hazırlatacağı öğrenildi. Eğer raporlar olumlu olursa, İngiliz ekibi ocak ayında Fenerbahçe'nin kapısını çalabilir.
PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 resmi maça çıkan Oğuz Aydın bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asitlik skor katkısı sağladı.
Sarı-lacivertlilerde bu karşılaşmada performansıyla fark yaratan ve takdir toplayan Oğuz Aydın için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
ASTON VILLA PEŞİNDE
Milli yıldız, 6-0 kaybedilen Aston Villa maçında başarılı performansıyla alkış almıştı. Oğuz Aydın'ın, İngiliz ekibinin dikkatini çekmeyi başardığı ortaya çıktı. Aston Villa'nın, 25 yaşındaki oyuncuyu takibe aldığı öğrenildi.
KAPIYI ÇALACAKLAR
Bordo-Mavili ekibin, gözlemcilerine Oğuz'u izletip rapor hazırlatacağı öğrenildi. Eğer raporlar olumlu olursa, İngiliz ekibi ocak ayında Fenerbahçe'nin kapısını çalabilir.
PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 resmi maça çıkan Oğuz Aydın bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asitlik skor katkısı sağladı.