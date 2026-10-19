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Fenerbahçe'de Oğuz Aydın için sürpriz transfer iddiası

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Aston Villa, mücadeleden 6-0'lık galibiyetle ayrılmasına karşın sarı lacivertli futbolcuya ilgi duymaya başladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 19 Ekim 2026 09:57
Haber: Hürriyet, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Oğuz Aydın için sürpriz transfer iddiası
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Oğuz Aydın
Oğuz Aydın
Fenerbahçe
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda konuk olduğu Aston Villa'ya farklı mağlup oldu ve 1 puanda kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SÜRPRİZ İDDİA

Sarı-lacivertlilerde bu karşılaşmada performansıyla fark yaratan ve takdir toplayan Oğuz Aydın için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

ASTON VILLA PEŞİNDE

Milli yıldız, 6-0 kaybedilen Aston Villa maçında başarılı performansıyla alkış almıştı. Oğuz Aydın'ın, İngiliz ekibinin dikkatini çekmeyi başardığı ortaya çıktı. Aston Villa'nın, 25 yaşındaki oyuncuyu takibe aldığı öğrenildi.

KAPIYI ÇALACAKLAR

Bordo-Mavili ekibin, gözlemcilerine Oğuz'u izletip rapor hazırlatacağı öğrenildi. Eğer raporlar olumlu olursa, İngiliz ekibi ocak ayında Fenerbahçe'nin kapısını çalabilir.

PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 resmi maça çıkan Oğuz Aydın bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asitlik skor katkısı sağladı.

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