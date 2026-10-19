Nathan Ake'den Ederson için itiraf

Fenerbahçe'nin Hollandalı savunmacısı Nathan Ake, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Slavia Prag'ı konuk edecekleri maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "ZOR ANLARDA TARAFTARIMIZ BİZE YARDIMCI OLDU"
Taraftar desteğinin takıma katkısını vurgulayan Hollandalı savunmacı, "Bence harika bir atmosfer olacaktır yine. İlk maçta bize çok yardımı dokundu. Roma maçı da zordu. Ancak zor anlarda her zaman taraftarımız bize yardımcı oldu. Umarım bize 3 puan için yardımları dokunur." ifadelerini kullandı.
"EDERSON'UN PERFORMANSI BENİ ŞAŞIRTMIYOR"
Ederson'un kalitesini uzun yıllardır ortaya koyduğunu belirten Ake, Brezilyalı kaleci ve Milan ile birlikte oynamaktan keyif aldığını dile getirdi.
Saha dışındaki iyi ilişkilerinin de sahadaki uyumlarına katkı sağladığını anlatan Ake, şunları söyledi:
"Ederson çok çok üst seviye bir kaleci. Bu seviyesi benim için sürpriz değil. Performansı beni şaşırtmıyor. Uzun yıllardır bunu yapıyor. Onunla oynamaktan hep keyif aldım. Milan ile oynamaktan da keyif alıyorum. Saha dışında da iyiyiz birlikte. Bunun da yardımı dokunuyor. Çok fazla konuşuyoruz, gelişmeye çalışıyoruz. Umarım devamı gelir, şimdiye kadar doğru yoldaydık."
"HERKESİN MAÇA HAZIR OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
Yoğun maç takvimi nedeniyle antrenman için yeterli zaman bulamadıklarını söyleyen Hollandalı futbolcu, toparlanma sürecinde kulüp çalışanlarının önemli destek verdiğini belirtti.
Ake, "Çok fazla, yoğun maç oldu ama bu hoşuma gitmiyor. Çok fazla antrenman şansımız olmuyor, sadece maç ve toparlanma. Bu süreçte kulüp çalışanları çok yardım ediyor. En çok istediğiniz şey maç oynamaktır. Bence herkes maça hazır olacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.
Taraftar desteğinin takıma katkısını vurgulayan Hollandalı savunmacı, "Bence harika bir atmosfer olacaktır yine. İlk maçta bize çok yardımı dokundu. Roma maçı da zordu. Ancak zor anlarda her zaman taraftarımız bize yardımcı oldu. Umarım bize 3 puan için yardımları dokunur." ifadelerini kullandı.
"EDERSON'UN PERFORMANSI BENİ ŞAŞIRTMIYOR"
Ederson'un kalitesini uzun yıllardır ortaya koyduğunu belirten Ake, Brezilyalı kaleci ve Milan ile birlikte oynamaktan keyif aldığını dile getirdi.
Saha dışındaki iyi ilişkilerinin de sahadaki uyumlarına katkı sağladığını anlatan Ake, şunları söyledi:
"Ederson çok çok üst seviye bir kaleci. Bu seviyesi benim için sürpriz değil. Performansı beni şaşırtmıyor. Uzun yıllardır bunu yapıyor. Onunla oynamaktan hep keyif aldım. Milan ile oynamaktan da keyif alıyorum. Saha dışında da iyiyiz birlikte. Bunun da yardımı dokunuyor. Çok fazla konuşuyoruz, gelişmeye çalışıyoruz. Umarım devamı gelir, şimdiye kadar doğru yoldaydık."
"HERKESİN MAÇA HAZIR OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
Yoğun maç takvimi nedeniyle antrenman için yeterli zaman bulamadıklarını söyleyen Hollandalı futbolcu, toparlanma sürecinde kulüp çalışanlarının önemli destek verdiğini belirtti.
Ake, "Çok fazla, yoğun maç oldu ama bu hoşuma gitmiyor. Çok fazla antrenman şansımız olmuyor, sadece maç ve toparlanma. Bu süreçte kulüp çalışanları çok yardım ediyor. En çok istediğiniz şey maç oynamaktır. Bence herkes maça hazır olacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.