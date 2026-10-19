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Galatasaray MCT Technic'in konuğu Strasbourg

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Fransa temsilcisi SIG Strasbourg'u konuk edecek.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 19 Ekim 2026 14:43
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray MCT Technic'in konuğu Strasbourg
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Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda 20 Ekim Salı günü Fransa temsilcisi SIG Strasbourg'u ağırlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Gruptaki ikinci mücadelesine çıkacak sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında Cibona Zagreb'e deplamasmanda 96-76 mağlup oldu.

Sahasında Legia Varşova'yı 100-62 yenen Fransız ekibi, gruba galibiyetle başladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde dün oynanan maçta Beşiktaş'a deplasmanda kaybeden Galatasaray, Strasbourg karşısında kazanarak çıkışa geçmek istiyor.

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