Paul George, Philadelphia'da geçirdiği zorlu iki sezonun ardından Boston Celtics'e katılmanın basketbola duyduğu tutkuyu yeniden canlandırdığını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Boston Globe'dan Gary Washburn'e konuşan George, NBA'deki 17. sezonuna hazırlanırken Boston'da kendisini farklı hissettiğini belirtti:
"Bu soyunma odası, buradaki kültür, yönetim, şehir, organizasyon ve gelenek... Bunların hepsinin bir arada olduğu böyle bir yapının daha önce parçası olmamıştım.
Her şeyin yüksek kalitede olduğu bir yer. Benim için çok ferahlatıcı. Umarım sağlıklı kalabilirim."
Kariyerinin bir noktasında kendisini takımdan takıma dolaşan bir oyuncu gibi hissetmeye başladığını söyleyen George, Boston'ı uzun vadeli adresi haline getirmekten memnuniyet duyacağını belirtti:
"Burada olmaktan ve bu arkadaşların yanında bulunmaktan çok mutluyum. Açık konuşmak gerekirse içimde bir süredir gömülü kalan bir şeyi, farklı bir tutkuyu yeniden ortaya çıkardılar.
Basketbola olan aşkımı yeniden hissediyorum. Burada her şeyin benim için doğru zamanda bir araya geldiğini düşünüyorum."
36 yaşındaki oyuncu, Philadelphia 76ers'ta geçirdiği iki zorlu sezonun ardından Boston'a katıldı.
Sakatlıklar nedeniyle 2024-25 sezonunda 41 maçla sınırlı kalan George'un 2025-26 sezonu da NBA'in madde kullanım politikasını ihlal ettiği gerekçesiyle aldığı 25 maçlık cezayla sekteye uğradı.
George, söz konusu maddeyi bir ruh sağlığı sorunu için kullandığını açıklamıştı.
Yaşadığı sorunlara rağmen geçtiğimiz sezon 37 maçta 17,3 sayı, 5,3 ribaund ve 3,6 asist ortalamaları yakaladı.
Boston'a karşı play-off'ta sergilediği performans da Celtics'in kendisine olan ilgisini güçlendirdi.
Washburn'ün aktardığına göre George, yedi maç süren seride yüzde 55 üçlük isabetiyle 17,4 sayı ortalaması yakaladı.
Celtics, yaz döneminde Jaylen Brown'ı Philadelphia'ya göndererek George'u ve geleceğe yönelik draft haklarını kadrosuna kattı.
Bu transfer, George'u gençliğinde kendisini örnek alan Jayson Tatum ile de bir araya getirdi.
Tatum, tecrübeli yıldız hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Lisedeyken, üniversitedeyken ve daha sonra ona karşı oynarken çok uzun süre hayranlık duyduğum biriydi.
Bu gerçeküstü bir his çünkü lise yıllarında oyunumu onu örnek alarak geliştiriyor, lisede ve üniversitede onun maç görüntülerini izliyordum."
George, kariyeri boyunca eleştirilerin ve şampiyonluk kazanma baskısının kendisini etkilediğini de kabul etti.
Artık kontrol edebildiği şeylere odaklandığını ve sahaya çıkabildiği her fırsatın değerini bilmeye çalıştığını belirtti:
"Tutunduğum ve terapistimle de üzerinde konuştuğum şey şükretmek.
Kariyerimde nerelerden geçtiğimi ve şu anda nerede olduğumu anlamak. Sahaya her adım attığımda bunun için minnettar olmak."
Kariyerinde birçok kez play-off'ta ileri turlara ulaşmasına rağmen henüz NBA şampiyonluğu yaşamayan George, Boston'da bu hedef için yeni bir fırsat buldu.
Tecrübeli yıldız, kariyerinin bu dönemini en iyi şekilde değerlendirmek için Celtics'in yapısını benimsemek ve başantrenör Joe Mazzulla'nın beklentilerini karşılamak istediğini söyledi.
"Bu soyunma odası, buradaki kültür, yönetim, şehir, organizasyon ve gelenek... Bunların hepsinin bir arada olduğu böyle bir yapının daha önce parçası olmamıştım.
Her şeyin yüksek kalitede olduğu bir yer. Benim için çok ferahlatıcı. Umarım sağlıklı kalabilirim."
Kariyerinin bir noktasında kendisini takımdan takıma dolaşan bir oyuncu gibi hissetmeye başladığını söyleyen George, Boston'ı uzun vadeli adresi haline getirmekten memnuniyet duyacağını belirtti:
"Burada olmaktan ve bu arkadaşların yanında bulunmaktan çok mutluyum. Açık konuşmak gerekirse içimde bir süredir gömülü kalan bir şeyi, farklı bir tutkuyu yeniden ortaya çıkardılar.
Basketbola olan aşkımı yeniden hissediyorum. Burada her şeyin benim için doğru zamanda bir araya geldiğini düşünüyorum."
36 yaşındaki oyuncu, Philadelphia 76ers'ta geçirdiği iki zorlu sezonun ardından Boston'a katıldı.
Sakatlıklar nedeniyle 2024-25 sezonunda 41 maçla sınırlı kalan George'un 2025-26 sezonu da NBA'in madde kullanım politikasını ihlal ettiği gerekçesiyle aldığı 25 maçlık cezayla sekteye uğradı.
George, söz konusu maddeyi bir ruh sağlığı sorunu için kullandığını açıklamıştı.
Yaşadığı sorunlara rağmen geçtiğimiz sezon 37 maçta 17,3 sayı, 5,3 ribaund ve 3,6 asist ortalamaları yakaladı.
Boston'a karşı play-off'ta sergilediği performans da Celtics'in kendisine olan ilgisini güçlendirdi.
Washburn'ün aktardığına göre George, yedi maç süren seride yüzde 55 üçlük isabetiyle 17,4 sayı ortalaması yakaladı.
Celtics, yaz döneminde Jaylen Brown'ı Philadelphia'ya göndererek George'u ve geleceğe yönelik draft haklarını kadrosuna kattı.
Bu transfer, George'u gençliğinde kendisini örnek alan Jayson Tatum ile de bir araya getirdi.
Tatum, tecrübeli yıldız hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Lisedeyken, üniversitedeyken ve daha sonra ona karşı oynarken çok uzun süre hayranlık duyduğum biriydi.
Bu gerçeküstü bir his çünkü lise yıllarında oyunumu onu örnek alarak geliştiriyor, lisede ve üniversitede onun maç görüntülerini izliyordum."
George, kariyeri boyunca eleştirilerin ve şampiyonluk kazanma baskısının kendisini etkilediğini de kabul etti.
Artık kontrol edebildiği şeylere odaklandığını ve sahaya çıkabildiği her fırsatın değerini bilmeye çalıştığını belirtti:
"Tutunduğum ve terapistimle de üzerinde konuştuğum şey şükretmek.
Kariyerimde nerelerden geçtiğimi ve şu anda nerede olduğumu anlamak. Sahaya her adım attığımda bunun için minnettar olmak."
Kariyerinde birçok kez play-off'ta ileri turlara ulaşmasına rağmen henüz NBA şampiyonluğu yaşamayan George, Boston'da bu hedef için yeni bir fırsat buldu.
Tecrübeli yıldız, kariyerinin bu dönemini en iyi şekilde değerlendirmek için Celtics'in yapısını benimsemek ve başantrenör Joe Mazzulla'nın beklentilerini karşılamak istediğini söyledi.