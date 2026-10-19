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Galatasaray'dan Rafael Leao açıklaması!

Galatasaray, Gençlerbirliği maçında sakatlanan Rafael Leao'nun sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı. MR ve ileri tetkikleri yapılan Portekizli yıldızda hafif-orta düzey zorlanma tespit edildiği ve tedavisine başlandığı duyuruldu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 19 Ekim 2026 15:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Rafael Leao açıklaması!
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Rafael Leao
Rafael Leao
Galatasaray
Galatasaray'da Gençlerbirliği galibiyetinin ardından Rafael Leao'dan gelen sakatlık haberi gündemdeki yerini koruyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı kulüp, Ankara deplasmanında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Portekizli futbolcunun sağlık durumuyla ilgili son gelişmeyi paylaştı.

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Rafael Leao'nun bugün sponsor hastane Acıbadem'de gerçekleştirilen MR ve ileri tetkikleri sonucunda kasık adalesinde hafif-orta düzey zorlanma tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, yıldız futbolcunun tedavisine başlandığı ve sağlık durumunun günlük kontrollerle takip edileceği ifade edildi.

LILLE MAÇI ÖNCESİ TAKİPTE

Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile karşılaşacak Galatasaray'da Leao'nun durumu yakından takip edilecek. Portekizli futbolcunun sahalara ne zaman döneceği ve kritik mücadelelerde forma giyip giyemeyeceği, tedavi sürecindeki gelişmelere göre netlik kazanacak.



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