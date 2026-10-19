Keçiörengücü, Karagümrük'ü Diouf'un golleriyle devirdi!

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Keçiörengücü 2-1 kazanarak üç puanın sahibi oldu.
DIOUF İLK YARIDA PERDEYİ AÇTI!
Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol ararken Keçiörengücü, 45. dakikada Mame Biram Diouf'un golüyle öne geçti.
Erkam Develi'nin asistinde ağları havalandıran Diouf, takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı.
İlk yarı Keçiörengücü'nün 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
DIOUF'TAN İKİNCİ GOL!
İkinci yarıda da etkili olan konuk ekip, 65. dakikada farkı ikiye çıkardı.
Moryke Fofana'nın asistinde bir kez daha sahneye çıkan Mame Biram Diouf, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydederek skoru 2-0'a getirdi.
KARAGÜMRÜK'ÜN GOLÜ YETMEDİ
Ev sahibi Fatih Karagümrük, 77. dakikada Ramazan Civelek'in attığı golle farkı bire indirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Keçiörengücü, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Sezgin Çınar, Arif Dilmeç
Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: Silvestri, Muhammed Sarıkaya, Biraschi, Anıl Yiğit Çınar, Candan Başkale, Onogo (Dk. 66 Dorukhan Toköz), Siopis (Dk. 46 Doh), Traore, Emre Akbaba, Esen (Dk. 66 Ramazan Civelek), Cenk Tosun (Dk. 66 Pesic)
Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Berkan Keskin, Wellington, Abdullah Çelik, Süleyman Luş (Dk. 90+4 Duhan Aksu), Erkam Develi (Dk. 85 Oğuzhan Ayaydın), İbrahim Akdağ, Roshi (Dk. 63 Nabian), Raice (Dk. 46 Jefferson), Ezeh (Dk. 63 Fofana), Diouf
Goller: Dk. 45 ve 65 Diouf (Keçtaş Ankara Keçiörengücü), Dk. 77 Ramazan Civelek (Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 18 Traore, Dk. 24 Candan Başkale, Dk. 45+3 Siopis (Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük), Dk. 34 Wellington, Dk. 73 Mehmet Erdoğan, Dk. 75 Süleyman Luş (Keçtaş Ankara Keçiörengücü)
DIOUF İLK YARIDA PERDEYİ AÇTI!
Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol ararken Keçiörengücü, 45. dakikada Mame Biram Diouf'un golüyle öne geçti.
Erkam Develi'nin asistinde ağları havalandıran Diouf, takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı.
İlk yarı Keçiörengücü'nün 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
DIOUF'TAN İKİNCİ GOL!
İkinci yarıda da etkili olan konuk ekip, 65. dakikada farkı ikiye çıkardı.
Moryke Fofana'nın asistinde bir kez daha sahneye çıkan Mame Biram Diouf, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydederek skoru 2-0'a getirdi.
KARAGÜMRÜK'ÜN GOLÜ YETMEDİ
Ev sahibi Fatih Karagümrük, 77. dakikada Ramazan Civelek'in attığı golle farkı bire indirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Keçiörengücü, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Sezgin Çınar, Arif Dilmeç
Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: Silvestri, Muhammed Sarıkaya, Biraschi, Anıl Yiğit Çınar, Candan Başkale, Onogo (Dk. 66 Dorukhan Toköz), Siopis (Dk. 46 Doh), Traore, Emre Akbaba, Esen (Dk. 66 Ramazan Civelek), Cenk Tosun (Dk. 66 Pesic)
Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Berkan Keskin, Wellington, Abdullah Çelik, Süleyman Luş (Dk. 90+4 Duhan Aksu), Erkam Develi (Dk. 85 Oğuzhan Ayaydın), İbrahim Akdağ, Roshi (Dk. 63 Nabian), Raice (Dk. 46 Jefferson), Ezeh (Dk. 63 Fofana), Diouf
Goller: Dk. 45 ve 65 Diouf (Keçtaş Ankara Keçiörengücü), Dk. 77 Ramazan Civelek (Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 18 Traore, Dk. 24 Candan Başkale, Dk. 45+3 Siopis (Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük), Dk. 34 Wellington, Dk. 73 Mehmet Erdoğan, Dk. 75 Süleyman Luş (Keçtaş Ankara Keçiörengücü)