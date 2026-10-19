Anthony Edwards, Minnesota Timberwolves'un şampiyonluk şansına umutla değil, kazanma iradesiyle yaklaştığını belirterek kendisini motive eden tek şeyin yüzük olduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bu tablonun bazı takımlara umut verebileceğini kabul eden Edwards, kendi yaklaşımının farklı olduğunu vurguladı.
Associated Press'e konuşan yıldız oyuncu, şu ifadeleri kullandı:
"Ben pek umutla hareket etmiyorum. Benim dayanağım irade.
'O oyuncunun benden daha iyi olduğunu düşünmüyorum. Onların beni ve takımımı yenebileceğini düşünmüyorum.' Bu kadar basit.
Kiminle karşılaşırsak karşılaşalım, karşıma oturup onların takımının bizim takımı yeneceğini söyleyemezsiniz. Umut etmiyorum. Bir şey dilemiyorum. Tamamen irade ve kararlılık. Bunu her gece göstereceğiz."
NBA'de son sekiz sezonda Toronto Raptors, Los Angeles Lakers, Milwaukee Bucks, Golden State Warriors, Denver Nuggets, Boston Celtics, Oklahoma City Thunder ve New York Knicks şampiyonluğa ulaştı.
Knicks, geçtiğimiz sezon 53 yıllık şampiyonluk hasretini bitirirken Thunder bir önceki yıl Oklahoma'ya uzun süredir beklenen kupayı getirmişti.
Yeni sezonda da bu seriyi dokuz farklı şampiyona çıkarabilecek çok sayıda aday bulunuyor.
Giannis Antetokounmpo ve Klay Thompson'ı Bam Adebayo'nun yanına ekleyen Miami Heat, Damian Lillard'ın sağlıklı döndüğü Portland Trail Blazers ve LeBron James ile Jaylen Brown'ı kadrosuna katan Philadelphia 76ers, bu takımlar arasında gösteriliyor.
Geçtiğimiz sezon Doğu Konferansı'nı ilk sırada bitiren Detroit Pistons ve Tyrese Haliburton'a yeniden kavuşan Indiana Pacers da yarışta iddialı olmayı hedefliyor.
Minnesota ise son üç sezonda kazandığı 24 play-off maçıyla, bu dönemde 33'er galibiyet alan Knicks ve Thunder'ın ardından üçüncü sırada bulunuyor.
LaMelo Ball'u Edwards'ın yanına ekleyen Timberwolves, yeni sezona yüksek beklentilerle giriyor.
Başantrenör Chris Finch, zirve yarışında sürekli yer almanın önemini şu sözlerle anlattı:
"Çocukların masası yerine büyüklerin masasına kaç kez oturuyorsunuz? Büyüklerin masasında oturmaya devam etmeniz gerekiyor. Sonunda o eşiği aşabilirsiniz.
İçinde bulunduğumuz bu denge ortamı, o masada yer alıyorsanız şansınız olduğu anlamına geliyor. Bizim de böyle bir takım ve organizasyon olduğumuzu düşünüyorum."
Timberwolves, 2023 ve 2024'te Batı Konferansı finaline, geçtiğimiz sezon ise konferans yarı finaline ulaştı.
Ball'un varlığının, hem kendisine hem de Edwards'a hücum üretiminde daha fazla hareket alanı sağlaması bekleniyor.
Minnesota, kadro derinliğinin yanında dört kez Yılın Savunmacısı seçilen Rudy Gobert'in pota koruyuculuğuna da güveniyor.
Gobert, takımın birlikte geçirdiği zamanın avantajına dikkat çekti:
"Artık bir yıl daha tecrübeliyiz. Birbirine çok bağlı bir grubumuz var. Birbirimizi seviyoruz. Birbirimizin başarılı olmasını ve kazanmasını istiyoruz.
Hedefimiz alışkanlıklarımızı ve uyumumuzu geliştirmek. Böylece mayıs ve haziran geldiğinde her şeyin üstesinden gelebiliriz."
Dört kez All-Star seçilen ve Olimpiyat altın madalyası bulunan Edwards, geçtiğimiz sezon kariyerinin en yüksek rakamı olan 28,8 sayı ortalamasına ulaştı.
25 yaşındaki yıldız, kritik anların en iyi oyuncusu ödülünde de finalistler arasında yer aldı.
Ancak Edwards, kendisini harekete geçiren asıl hedefin bireysel ödüller olmadığını söyledi:
"Tek mesele yüzük.
Her gün uyanıyorum, salona gidiyorum, çalışıyorum, tedavi oluyorum, ağırlık kaldırıyorum. Sonra yeniden salona gidiyorum, çalışıyorum, tedavi oluyorum, ağırlık kaldırıyorum.
Her şey, 'O yüzüğü kazanmak için ne yapabilirim?' sorusuna dayanıyor.
Sadece yüzük için çalışmıyorum. Beni o yüzüğe götürecek bütün iniş çıkışların üstesinden gelebilmek için çalışıyorum."
Associated Press'e konuşan yıldız oyuncu, şu ifadeleri kullandı:
"Ben pek umutla hareket etmiyorum. Benim dayanağım irade.
'O oyuncunun benden daha iyi olduğunu düşünmüyorum. Onların beni ve takımımı yenebileceğini düşünmüyorum.' Bu kadar basit.
Kiminle karşılaşırsak karşılaşalım, karşıma oturup onların takımının bizim takımı yeneceğini söyleyemezsiniz. Umut etmiyorum. Bir şey dilemiyorum. Tamamen irade ve kararlılık. Bunu her gece göstereceğiz."
NBA'de son sekiz sezonda Toronto Raptors, Los Angeles Lakers, Milwaukee Bucks, Golden State Warriors, Denver Nuggets, Boston Celtics, Oklahoma City Thunder ve New York Knicks şampiyonluğa ulaştı.
Knicks, geçtiğimiz sezon 53 yıllık şampiyonluk hasretini bitirirken Thunder bir önceki yıl Oklahoma'ya uzun süredir beklenen kupayı getirmişti.
Yeni sezonda da bu seriyi dokuz farklı şampiyona çıkarabilecek çok sayıda aday bulunuyor.
Giannis Antetokounmpo ve Klay Thompson'ı Bam Adebayo'nun yanına ekleyen Miami Heat, Damian Lillard'ın sağlıklı döndüğü Portland Trail Blazers ve LeBron James ile Jaylen Brown'ı kadrosuna katan Philadelphia 76ers, bu takımlar arasında gösteriliyor.
Geçtiğimiz sezon Doğu Konferansı'nı ilk sırada bitiren Detroit Pistons ve Tyrese Haliburton'a yeniden kavuşan Indiana Pacers da yarışta iddialı olmayı hedefliyor.
Minnesota ise son üç sezonda kazandığı 24 play-off maçıyla, bu dönemde 33'er galibiyet alan Knicks ve Thunder'ın ardından üçüncü sırada bulunuyor.
LaMelo Ball'u Edwards'ın yanına ekleyen Timberwolves, yeni sezona yüksek beklentilerle giriyor.
Başantrenör Chris Finch, zirve yarışında sürekli yer almanın önemini şu sözlerle anlattı:
"Çocukların masası yerine büyüklerin masasına kaç kez oturuyorsunuz? Büyüklerin masasında oturmaya devam etmeniz gerekiyor. Sonunda o eşiği aşabilirsiniz.
İçinde bulunduğumuz bu denge ortamı, o masada yer alıyorsanız şansınız olduğu anlamına geliyor. Bizim de böyle bir takım ve organizasyon olduğumuzu düşünüyorum."
Timberwolves, 2023 ve 2024'te Batı Konferansı finaline, geçtiğimiz sezon ise konferans yarı finaline ulaştı.
Ball'un varlığının, hem kendisine hem de Edwards'a hücum üretiminde daha fazla hareket alanı sağlaması bekleniyor.
Minnesota, kadro derinliğinin yanında dört kez Yılın Savunmacısı seçilen Rudy Gobert'in pota koruyuculuğuna da güveniyor.
Gobert, takımın birlikte geçirdiği zamanın avantajına dikkat çekti:
"Artık bir yıl daha tecrübeliyiz. Birbirine çok bağlı bir grubumuz var. Birbirimizi seviyoruz. Birbirimizin başarılı olmasını ve kazanmasını istiyoruz.
Hedefimiz alışkanlıklarımızı ve uyumumuzu geliştirmek. Böylece mayıs ve haziran geldiğinde her şeyin üstesinden gelebiliriz."
Dört kez All-Star seçilen ve Olimpiyat altın madalyası bulunan Edwards, geçtiğimiz sezon kariyerinin en yüksek rakamı olan 28,8 sayı ortalamasına ulaştı.
25 yaşındaki yıldız, kritik anların en iyi oyuncusu ödülünde de finalistler arasında yer aldı.
Ancak Edwards, kendisini harekete geçiren asıl hedefin bireysel ödüller olmadığını söyledi:
"Tek mesele yüzük.
Her gün uyanıyorum, salona gidiyorum, çalışıyorum, tedavi oluyorum, ağırlık kaldırıyorum. Sonra yeniden salona gidiyorum, çalışıyorum, tedavi oluyorum, ağırlık kaldırıyorum.
Her şey, 'O yüzüğü kazanmak için ne yapabilirim?' sorusuna dayanıyor.
Sadece yüzük için çalışmıyorum. Beni o yüzüğe götürecek bütün iniş çıkışların üstesinden gelebilmek için çalışıyorum."