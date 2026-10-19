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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü haftanın perdesi, 20 Ekim Salı günü start verecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 19 Ekim 2026 15:03
Haber: AA, Fotoğraf: AA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü haftanın perdesi, 20 Ekim Salı günü açılacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda üçüncü hafta müsabakaları, yarın ve 21 Ekim Çarşamba günü oynanacak.

Turnuvadaki Türk temsilcilerinden Fenerbahçe, yarın Çekya ekibi Slavia Prag'ı ağırlayacak. Galatasaray ise 21 Ekim Çarşamba günü Fransa'nın Lille takımına konuk olacak.

"Devler Ligi"nde üçüncü hafta maçlarının programı şöyle:

20 Ekim Salı:

19.45 Fenerbahçe - Slavia Prag (Çekya)

19.45 Sabah (Azerbaycan) - Borussia Dortmund (Almanya)

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Barcelona (İspanya)

22.00 Liverpool (İngiltere) - Villarreal (İspanya)

22.00 Manchester City (İngiltere) - AEK (Yunanistan)

22.00 Roma (İtalya) - Slovan Bratislava (Slovakya)

22.00 Porto (Portekiz) - PSV (Hollanda)

22.00 Napoli (İtalya) - Bodo/Glimt (Norveç)

22.00 Stuttgart (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)

21 Ekim Çarşamba:

19.45 Lille (Fransa) - Galatasaray

19.45 Como (İtalya) - Manchester United (İngiltere)

22.00 Bayern Münih (Almanya) - Arsenal (İngiltere)

22.00 Real Madrid (İspanya) - Leipzig (Almanya)

22.00 Inter (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.00 Sporting (Portekiz) - LASK (Avusturya)

22.00 Aston Villa (İngiltere) - Viking (Norveç)

22.00 Club Brugge (Belçika) - Lens (Fransa)

22.00 Real Betis (İspanya) - Feyenoord (Hollanda)

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