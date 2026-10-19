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Real Sociedad'dan Malaga'ya 5 gollü tarife!

La Liga'nın 9. haftasında Real Sociedad, deplasmanda Malaga'yı 5-2 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 19 Ekim 2026 00:02 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2026 00:03
Fotoğraf: Imago
Real Sociedad'dan Malaga'ya 5 gollü tarife!
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La Liga'nın 9. haftasında Malaga ile Real Sociedad karşı karşıya geldi.

Estadio La Rosaleda'da oynanan mücadelede Real Sociedad, rakibini 5-2 mağlup ederek deplasmandan galibiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla REAL SOCIEDAD İLK YARIDA FARKI AÇTI

Karşılaşmaya hızlı başlayan Real Sociedad, 3. dakikada Takefusa Kubo'nun golüyle öne geçti. 26. dakikada Orri Oskarsson'un kaydettiği golle farkı ikiye çıkaran konuk ekip, ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.

İKİNCİ YARIDA GOL DÜELLOSU

Malaga, 54. dakikada Adrian Nino'nun golüyle farkı bire indirdi. Real Sociedad, 59. dakikada Mikel Oyarzabal'ın golüyle skoru 3-1'e getirdi.

Ev sahibi ekip, 66. dakikada Pablo Martinez'in golüyle yeniden umutlandı ve skoru 3-2 yaptı. Ancak Real Sociedad, 67. dakikada Mikel Oyarzabal'ın golüyle farkı yeniden ikiye çıkardı. Konuk ekip, 73. dakikada Gonçalo Guedes'in kaydettiği golle skoru 5-2'ye taşıdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Real Sociedad, Malaga deplasmanında 5-2'lik galibiyet elde etti.

REAL SOCIEDAD 5. SIRAYA YÜKSELDİ

Bu sonuçla Real Sociedad, LaLiga'da 9 maç sonunda 16 puana yükselerek 5. sırada yer aldı. Malaga ise 4 puanda kalarak ligin son sırasında bulundu.

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