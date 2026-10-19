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Curry'nin bileği burkuldu, Kerr'den açıklama geldi

Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, pazar günü Chase Center'da düzenlenen taraftara açık antrenmanda sakatlık endişesi yarattı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 19 Ekim 2026 13:19
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Curry'nin bileği burkuldu, Kerr'den açıklama geldi
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Golden State Warriors'ın taraftara açık antrenmanında sağ ayak bileğini burkan Stephen Curry için Steve Kerr, "İyi olduğunu söyledi" açıklamasını yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Temas olmayan bir pozisyonda sağ ayak bileğini burkan Curry, sahadan sekerek ayrıldı.

Başantrenör Steve Kerr, etkinliğin ardından yıldız oyuncunun durumuna ilişkin kısa bir açıklama yaptı:

"İyi olduğunu söyledi."

Warriors, yeni sezonun ilk maçını çarşamba günü deplasmanda Los Angeles Lakers'a karşı oynayacak.

38 yaşındaki Curry, geçtiğimiz ay Golden State ile iki yıllığına 116 milyon dolarlık sözleşme uzatmasına imza atmıştı.

Yıldız guard, kendisine sunulan maksimum tutarın yaklaşık 20 milyon dolar altında bir anlaşmayı kabul etmişti.

NBA'deki 18. sezonuna hazırlanan Curry, kariyerini Warriors'ta tamamlama konusundaki kararlılığını koruyor.

Curry, geçtiğimiz sezon 26,6 sayı, 4,7 asist, 3,6 ribaund ve 1,1 top çalma ortalamaları yakaladı. Ancak sakatlıklar nedeniyle yalnızca 43 maçta forma giyebildi.

Sezonun son bölümünde sağ dizindeki sakatlık nedeniyle üst üste 27 maç ve iki aydan fazla süre kaçıran Curry'nin takımı, play-in turnuvasında Phoenix'e yenilerek play-off dışında kalmıştı.

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