Galatasaray'a Wilfred Singo müjdesi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Galatasaray, Çarşamba günü Fransa saat 19.45'te Lille ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Lille ile karşılaşacak Galatasaray'da maç hazırlıkları devam ederken Wilfried Singo sevinci yaşandı.
Sakatlığı sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Fildişi Sahilli futbolcu, takımla birlikte çalışmalara başladı ve antrenmanın tamamında yer aldı.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktörümüz Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından taktik çalışmayla sona erdi.
Wilfried Singo, antrenmanın tamamında takımla çalıştı."
BU SEZON 41 DAKİKA
Wilfried Singo, Galatasaray'da bu sezon 2 maçta 41 dakika süre bulabildi.
Sakatlığı sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Fildişi Sahilli futbolcu, takımla birlikte çalışmalara başladı ve antrenmanın tamamında yer aldı.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktörümüz Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından taktik çalışmayla sona erdi.
Wilfried Singo, antrenmanın tamamında takımla çalıştı."
BU SEZON 41 DAKİKA
Wilfried Singo, Galatasaray'da bu sezon 2 maçta 41 dakika süre bulabildi.