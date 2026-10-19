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Butler: "Curry'yi ve Warriors'ı yarı yolda bırakmış gibi hissettim"

Golden State Warriors yıldızı Jimmy Butler, 2025-26 sezonunu erken kapatmasına neden olan diz sakatlığının kendisinde yarattığı duyguları anlattı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 19 Ekim 2026 16:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Butler: 'Curry'yi ve Warriors'ı yarı yolda bırakmış gibi hissettim'
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Jimmy Butler, geçtiğimiz sezon yaşadığı ön çapraz bağ sakatlığının ardından kendisine güvenen Stephen Curry, Draymond Green ve Steve Kerr'i hayal kırıklığına uğratmış gibi hissettiğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Butler'ın ocak ayında ön çapraz bağının yırtılmasının ardından Warriors, kalan bölümde 12 galibiyet ve 26 mağlubiyet aldı ve play-off dışında kaldı.

ESPN'den Anthony Slater'a konuşan Butler, kendisine güvenen isimlere karşı sorumluluk hissettiğini belirtti:

"Gerçekten Steph'i yarı yolda bırakmış gibi hissettim. Draymond'ı, Steve'i yarı yolda bırakmış gibi hissettim. Çünkü bana bir şans verdiler.

Beni tanımıyorsanız, benimle vakit geçirmediyseniz, okuduklarınız ve duyduklarınız yüzünden nasıl biri olduğumu bilemezsiniz.

Ama onlar, 'Bütün bunları boş verin. Bu adam kazanmayı biliyor' dediler. Bana güvendiler ve ben de onları hayal kırıklığına uğratmış gibi hissettim."

Warriors, Butler'ı Şubat 2025'te beş takımlı bir anlaşmayla Miami Heat'ten kadrosuna katmış ve ardından iki yıllığına 121 milyon dolarlık sözleşme uzatması imzalatmıştı.

Golden State'teki ilk tam sezonuna iyi başlayan tecrübeli yıldız, sakatlanmadan önce çıktığı 38 maçta 20 sayı, 5,6 ribaund, 4,9 asist ve 1,4 top çalma ortalamaları yakaladı.

Butler sahadayken Warriors, 100 hücum başına rakiplerine 11,3 sayılık üstünlük sağladı.

Slater'ın haberine göre 37 yaşındaki oyuncu, ocak-şubat döneminde sahalara dönebilir.

Kariyerinin son bölümüne yaklaşan Butler, hem ilk şampiyonluğunu kazanmak hem de Curry, Green ve Kerr'in bir kez daha kupaya ulaşmasına yardımcı olmak istiyor:

"Sadece o arkadaşların bir şampiyonluk daha kazanmasına yardımcı olmak istiyorum. Kendim de bir tane kazanmak istiyorum.

Onları yarı yolda bırakmış gibi hissettim. Şimdi rehabilitasyon sürecinde hareket etmeye, koşmaya ve sıçramaya başladıkça 'Hâlâ yapabiliyorum' diyorum.

Bu yüzden söylüyorum: Geri döndüğümde işe yaramaz bir oyuncu olacağımı düşünüyorsanız çok şaşıracaksınız."

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