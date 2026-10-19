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Trabzonspor'da penaltı itirazı!

Trabzonspor, Beşiktaş ile oynadığı maçta bir pozisyonda elle oynama ve penaltı bekledi. Hakem Cihan Aydın, oyunun sürmesini istedi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 19 Ekim 2026 20:38
Haber: Sporx.com
Trabzonspor'da penaltı itirazı!
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Süper Lig'de sahasında Beşiktaş'ı ağırlayan Trabzonspor, bir pozisyonda penaltı bekledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmanın 31. dakikasında Beşiktaş ceza sahasında top Emmanuel Agbadou'ya geldi. Trabzonsporlu oyuncular, bu pozisyonda elle oynama ve penaltı bekledi.

Hakem Cihan Aydın, oyunun devam etmesini istedi. VAR'dan da hakem Aydın'a herhangi bir uyarı gelmedi ve oyun sürdü.



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