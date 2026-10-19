Trabzonspor'da penaltı itirazı!

Süper Lig'de sahasında Beşiktaş'ı ağırlayan Trabzonspor, bir pozisyonda penaltı bekledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmanın 31. dakikasında Beşiktaş ceza sahasında top Emmanuel Agbadou'ya geldi. Trabzonsporlu oyuncular, bu pozisyonda elle oynama ve penaltı bekledi.
Hakem Cihan Aydın, oyunun devam etmesini istedi. VAR'dan da hakem Aydın'a herhangi bir uyarı gelmedi ve oyun sürdü.
Hakem Cihan Aydın, oyunun devam etmesini istedi. VAR'dan da hakem Aydın'a herhangi bir uyarı gelmedi ve oyun sürdü.