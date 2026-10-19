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UEFA'dan Galatasaray'a ret!

Galatasaray, Lille maçının ertelenmesi için UEFA'ya başvuruda bulundu. UEFA, Galatasaray'ın bu talebini kabul etmedi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 19 Ekim 2026 22:35 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2026 22:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
UEFA'dan Galatasaray'a ret!
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile oynayacağı maç için UEFA'ya gitti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılar, Fransa'da yaşanan olayların ardından UEFA'ya başvurdu.

A Spor'da yer alan habere göre, Galatasaray, Lille maçının ertelenmesi için UEFA'ya başvuruda bulundu. UEFA, bu talebi kabul etmedi.

DEĞİŞİKLİK YOK!

UEFA maçın normal gününde seyircili olarak oynanmasını istiyor, bu konuda bir değişiklik olması beklenmiyor.

FRANSA'DAN AÇIKLAMA

Fransa'da yaşanan olaylar sonrası bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Paris Saint-Germain - Barcelona ve Lille - Galatasaray maçlarının ertelenmesi de gündeme geldi.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, maçların ertelenmeyeceğini söyledi. Nunez, "Maçların iptal edilmesi söz konusu değil. Maçlar oynanmaya devam edecek." diye konuştu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Fransa'da İçişleri Bakanı Nunez'in açıklamasının ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Ülkede yaşanan olaylar nedeniyle Lille'de bugün (Pazartesi) TSİ 21.00'den yarın (Salı) TSİ 07.00'ye kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

MAÇ NE ZAMAN?

Galatasaray, çarşamba günü TSİ 19.45'te Lille ile UEFA Şampiyonlar Ligi maçında deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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