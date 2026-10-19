Trabzonspor, Arseniy Batagov'un sakatlığını açıkladı!

Trabzonspor, Ukraynalı savunma oyuncusu Arseniy Batagov'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bordo-mavili kulüp, sağ diz ameliyatının ardından tedavi ve rehabilitasyon sürecini tamamlayarak takımla antrenmanlara başlayan futbolcunun yeni bir sakatlık yaşadığını duyurdu.
BATAGOV YENİDEN SAKATLANDI!
Antrenman sırasında sol uyluğunun ön kısmında ağrı hisseden Arseniy Batagov'un yapılan muayene ve MR görüntülemesinde, sol uyluk rektus femoris kası ve kas içi tendonunda yaralanmaya bağlı yaygın kanama ve ödem tespit edildi.
Trabzonspor, Ukraynalı futbolcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığını bildirdi.
TRABZONSPOR'DAN RESMİ AÇIKLAMA
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sağ diz cerrahisi sonrası tedavi ve rehabilitasyon sürecini tamamlayarak takımımızla antrenmanlarına devam eden futbolcumuz Arseniy Batagov'un, antrenman sırasında sol uyluk ön kısmında ağrı hissetmesi sonrası yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sol uyluk rektus femoris kası ve kas içi tendonunda yaralanmaya bağlı yaygın kanama ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."
EN AZ 2 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK
A Spor'un haberine göre Arseniy Batagov, yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacak.
BATAGOV YENİDEN SAKATLANDI!
Antrenman sırasında sol uyluğunun ön kısmında ağrı hisseden Arseniy Batagov'un yapılan muayene ve MR görüntülemesinde, sol uyluk rektus femoris kası ve kas içi tendonunda yaralanmaya bağlı yaygın kanama ve ödem tespit edildi.
Trabzonspor, Ukraynalı futbolcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığını bildirdi.
TRABZONSPOR'DAN RESMİ AÇIKLAMA
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sağ diz cerrahisi sonrası tedavi ve rehabilitasyon sürecini tamamlayarak takımımızla antrenmanlarına devam eden futbolcumuz Arseniy Batagov'un, antrenman sırasında sol uyluk ön kısmında ağrı hissetmesi sonrası yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sol uyluk rektus femoris kası ve kas içi tendonunda yaralanmaya bağlı yaygın kanama ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."
EN AZ 2 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK
A Spor'un haberine göre Arseniy Batagov, yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacak.