Pierre Sage için kader maçları!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, bu sezon Pierre Sage yönetiminde aradığını bulamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ligde son olarak Brighton'a 5-0 kaybeden Crystal Palace, Premier Lig'de toplamda ise 7 maçta 7 puan alabildi.
Crystal Palace, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 maçta 3 puan topladı. İngiliz ekibi, Avrupa'da son olarak Lyon'a deplasmanda 3-2'lik skorla kaybetti.
GELECEĞİ MASAYA YATIRILDI
Bu gelişmelerin ardından Crystal Palace, teknik direktör Pierre Sage'in geleceğini düşünmeye başladı.
The Athletic'te yer alan habere göre, İngiliz ekibi, şu anda bir teknik direktör değişikliği düşünmüyor ancak Sage'in geleceği için oynanacak iki maç kritik önem taşıyor.
BEŞİKTAŞ VE NEWCASTLE UNITED MAÇLARI
Crystal Palace, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a konuk olacak. İngiliz ekibi, lige dönüşte ise sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak.
Crystal Palace, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 maçta 3 puan topladı. İngiliz ekibi, Avrupa'da son olarak Lyon'a deplasmanda 3-2'lik skorla kaybetti.
GELECEĞİ MASAYA YATIRILDI
Bu gelişmelerin ardından Crystal Palace, teknik direktör Pierre Sage'in geleceğini düşünmeye başladı.
The Athletic'te yer alan habere göre, İngiliz ekibi, şu anda bir teknik direktör değişikliği düşünmüyor ancak Sage'in geleceği için oynanacak iki maç kritik önem taşıyor.
BEŞİKTAŞ VE NEWCASTLE UNITED MAÇLARI
Crystal Palace, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a konuk olacak. İngiliz ekibi, lige dönüşte ise sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak.