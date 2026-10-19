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Pierre Sage için kader maçları!

Crystal Palace, alınan kötü sonuçların ardından Pierre Sage'in geleceğini değerlendiriyor. Fransız teknik adamın geleceği için Beşiktaş ve Newcastle United maçları hayati olacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 19 Ekim 2026 17:16
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Pierre Sage için kader maçları!
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, bu sezon Pierre Sage yönetiminde aradığını bulamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ligde son olarak Brighton'a 5-0 kaybeden Crystal Palace, Premier Lig'de toplamda ise 7 maçta 7 puan alabildi.

Crystal Palace, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 maçta 3 puan topladı. İngiliz ekibi, Avrupa'da son olarak Lyon'a deplasmanda 3-2'lik skorla kaybetti.

GELECEĞİ MASAYA YATIRILDI

Bu gelişmelerin ardından Crystal Palace, teknik direktör Pierre Sage'in geleceğini düşünmeye başladı.

The Athletic'te yer alan habere göre, İngiliz ekibi, şu anda bir teknik direktör değişikliği düşünmüyor ancak Sage'in geleceği için oynanacak iki maç kritik önem taşıyor.

BEŞİKTAŞ VE NEWCASTLE UNITED MAÇLARI

Crystal Palace, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a konuk olacak. İngiliz ekibi, lige dönüşte ise sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak.

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