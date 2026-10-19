Ozan Tufan, Beşiktaş'a yine attı!

Trabzonspor, sahasında ağırladığı Beşiktaş karşısında 21. dakikada Ozan Tufan ile 1-0 öne geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ozan Tufan, bu golüyle birlikte Beşiktaş karşısında 6. kez gol sevinci yaşadı. Beşiktaş'a 16 kez rakip olan deneyimli oyuncu, bu maçlarda 6. kez topu ağlara gönderdi.
31 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda golleriyle birlikte 1 asist yaptı.
LİGDE HASRETİNİ BİTİRDİ
Ozan Tufan, Süper Lig'deki son golünü 11 Nisan 2026'da, Trabzonspor'un deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın 58. dakikasında atmıştı.
Beşiktaş karşısında gol atan Ozan Tufan, 191 gün sonra Süper Lig'de gol sevinci yaşadı.
31 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda golleriyle birlikte 1 asist yaptı.
LİGDE HASRETİNİ BİTİRDİ
Ozan Tufan, Süper Lig'deki son golünü 11 Nisan 2026'da, Trabzonspor'un deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın 58. dakikasında atmıştı.
Beşiktaş karşısında gol atan Ozan Tufan, 191 gün sonra Süper Lig'de gol sevinci yaşadı.