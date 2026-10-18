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Vladimir Kuzmichev: "Batrakov, Galatasaray'ın lideri olacak"

Aleksey Batrakov'un menajeri Vladimir Kuzmichev, genç oyuncunun Galatasaray'da takım liderlerinden biri olacağını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 18 Ekim 2026 14:30
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Vladimir Kuzmichev: 'Batrakov, Galatasaray'ın lideri olacak'
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Galatasaray forması giyen Aleksey Batrakov için menajeri Vladimir Kuzmichev'den açıklama geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kuzmichev, 21 yaşındaki genç oyuncunun yakında Galatasaray'ın liderlerinden biri olacağını söyledi.

Vladimir Kuzmichev, "Batrakov, uyum süreci açısından yerini buldu. Son maçında ne kadar sakin bir şekilde oynadığı gördük." dedi.

Sözlerine devam eden Kuzmichev, "Batrakov'un oyunu, liderlik vasıflarını sergilediği Lokomotiv dönemindeki performanslarına benzemeye başladı. Bu da onun yakında takımın liderlerinden biri olacağını gösteriyor." sözlerini sarf etti.

Galatasaray'da 8 maçta süre bulan Batrakov, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.  

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