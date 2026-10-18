Vladimir Kuzmichev: 'Batrakov, Galatasaray'ın lideri olacak'

Galatasaray forması giyen Aleksey Batrakov için menajeri Vladimir Kuzmichev'den açıklama geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kuzmichev, 21 yaşındaki genç oyuncunun yakında Galatasaray'ın liderlerinden biri olacağını söyledi.
Vladimir Kuzmichev, "Batrakov, uyum süreci açısından yerini buldu. Son maçında ne kadar sakin bir şekilde oynadığı gördük." dedi.
Sözlerine devam eden Kuzmichev, "Batrakov'un oyunu, liderlik vasıflarını sergilediği Lokomotiv dönemindeki performanslarına benzemeye başladı. Bu da onun yakında takımın liderlerinden biri olacağını gösteriyor." sözlerini sarf etti.
Galatasaray'da 8 maçta süre bulan Batrakov, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
Vladimir Kuzmichev, "Batrakov, uyum süreci açısından yerini buldu. Son maçında ne kadar sakin bir şekilde oynadığı gördük." dedi.
Sözlerine devam eden Kuzmichev, "Batrakov'un oyunu, liderlik vasıflarını sergilediği Lokomotiv dönemindeki performanslarına benzemeye başladı. Bu da onun yakında takımın liderlerinden biri olacağını gösteriyor." sözlerini sarf etti.
Galatasaray'da 8 maçta süre bulan Batrakov, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.