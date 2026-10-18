Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın radarındaki genç yıldız parlıyor!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'te forma giyen Mahamadou Nagida, son haftalardaki performansıyla adından söz ettiriyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Geçmiş transfer dönemlerinde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği belirtilen Kamerunlu futbolcu, Rennes'te sol bek pozisyonunda forma rekabetinde öne çıkmaya başladı.
FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ
L'Equipe'te yer alan habere göre Mahamadou Nagida, son üç transfer döneminde birçok Avrupa kulübünün ilgisini çekti.
Genç futbolcuyla ilgilenen kulüpler arasında Fenerbahçe, Beşiktaş, Porto, Roma, Brighton, Lyon, Milan ve Marsilya da yer aldı.
Kamerunlu oyuncunun ise şu aşamada Rennes'teki gelişimine ve takımda kendisini kanıtlamaya odaklandığı belirtildi.
SON MAÇTA 1 GOL, 1 ASİST!
Rennes'in 2023 yılının ağustos ayında kadrosuna kattığı Nagida, son karşılaşmalarda gösterdiği performansla teknik heyetin güvenini kazandı.
Auxerre karşısında 4-1 kazanılan maçta istikrarlı bir oyun sergileyen sol bek, OFI Crete karşısındaki 2-1'lik galibiyette ise takımının ilk golünü attı ve ikinci golünün asistini yaptı.
Nagida'nın bu performansıyla sol bekteki forma rekabetinde Quentin Merlin'in önüne geçtiği ifade edildi.
NUNO MENDES'E BENZETİLİYOR!
Rennes Teknik Direktörü Franck Haise'nin sezon başında savunma yönünden eksikleri bulunduğunu düşündüğü Nagida, hücumdaki etkinliği ve fiziksel özellikleriyle dikkat çekiyor.
Genç futbolcunun patlayıcı gücü, sürati ve sol ayağını kullanma becerisi, PSG'nin Portekizli yıldızı Nuno Mendes ile karşılaştırılıyor.
Eski teknik direktör Frédéric Antonetti, iki futbolcu arasındaki benzerliği değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:
"Portekizli oyuncu çok daha geniş bir oyun yelpazesine sahip ve farklı bir seviyede oynuyor. Ancak aralarında bazı benzerlikler var. OFI maçında Nagida kendi kanadında özgürdü, fazla baskı görmedi ve bundan yararlandı. Patlayıcı gücü, hızı ve iyi bir sol ayağı var. Belirleyici bir performans gösterdi. Özellikle pozisyon alma konusunda kendisini geliştirmesi gerekiyor."
"KENDİNDEN ASLA ŞÜPHE DUYMAZ"
Futbol hayatına Kamerun'un Douala kentindeki Brasseries du Cameroun Futbol Akademisi'nde başlayan Nagida, 11 yaşındayken yaklaşık 4 bin çocuk arasından seçilerek akademiye kabul edildi.
Samuel Eto'o, Rigobert Song, Vincent Aboubakar ve Carlos Baleba gibi isimlerin de yetiştiği akademinin spor sektöründen sorumlu genel sekreteri Jean Flaubert Nono, genç futbolcunun karakterine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Nono, "Hayat dolu, hem sakin hem de dürtüsel, kendinden asla şüphe duymayan, baskıdan korkmayan bir çocuk." ifadelerini kullandı.
Nagida'nın gelişimini de değerlendiren Nono, "Sol kanat oyuncusu olarak başladı, ardından savunmaya geçti. Burada öne çıkan bir oyuncuydu. İstikrarlı şekilde gelişerek milli takımda da kendisine yer buldu." dedi.
MİLLİ TAKIMDA DA DİKKAT ÇEKTİ
Kamerun Milli Takımı'nda 13 karşılaşmada görev aldığı belirtilen Nagida, 2026 Afrika Uluslar Kupası çeyrek finalinde Fas'a karşı sergilediği performansla da dikkat çekti.
Avrupa'nın birçok kulübünün ilgisini çektiği belirtilen genç futbolcu, kariyerine Rennes'te devam ederek gelişimini sürdürmeyi hedefliyor.
FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ
L'Equipe'te yer alan habere göre Mahamadou Nagida, son üç transfer döneminde birçok Avrupa kulübünün ilgisini çekti.
Genç futbolcuyla ilgilenen kulüpler arasında Fenerbahçe, Beşiktaş, Porto, Roma, Brighton, Lyon, Milan ve Marsilya da yer aldı.
Kamerunlu oyuncunun ise şu aşamada Rennes'teki gelişimine ve takımda kendisini kanıtlamaya odaklandığı belirtildi.
SON MAÇTA 1 GOL, 1 ASİST!
Rennes'in 2023 yılının ağustos ayında kadrosuna kattığı Nagida, son karşılaşmalarda gösterdiği performansla teknik heyetin güvenini kazandı.
Auxerre karşısında 4-1 kazanılan maçta istikrarlı bir oyun sergileyen sol bek, OFI Crete karşısındaki 2-1'lik galibiyette ise takımının ilk golünü attı ve ikinci golünün asistini yaptı.
Nagida'nın bu performansıyla sol bekteki forma rekabetinde Quentin Merlin'in önüne geçtiği ifade edildi.
NUNO MENDES'E BENZETİLİYOR!
Rennes Teknik Direktörü Franck Haise'nin sezon başında savunma yönünden eksikleri bulunduğunu düşündüğü Nagida, hücumdaki etkinliği ve fiziksel özellikleriyle dikkat çekiyor.
Genç futbolcunun patlayıcı gücü, sürati ve sol ayağını kullanma becerisi, PSG'nin Portekizli yıldızı Nuno Mendes ile karşılaştırılıyor.
Eski teknik direktör Frédéric Antonetti, iki futbolcu arasındaki benzerliği değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:
"Portekizli oyuncu çok daha geniş bir oyun yelpazesine sahip ve farklı bir seviyede oynuyor. Ancak aralarında bazı benzerlikler var. OFI maçında Nagida kendi kanadında özgürdü, fazla baskı görmedi ve bundan yararlandı. Patlayıcı gücü, hızı ve iyi bir sol ayağı var. Belirleyici bir performans gösterdi. Özellikle pozisyon alma konusunda kendisini geliştirmesi gerekiyor."
"KENDİNDEN ASLA ŞÜPHE DUYMAZ"
Futbol hayatına Kamerun'un Douala kentindeki Brasseries du Cameroun Futbol Akademisi'nde başlayan Nagida, 11 yaşındayken yaklaşık 4 bin çocuk arasından seçilerek akademiye kabul edildi.
Samuel Eto'o, Rigobert Song, Vincent Aboubakar ve Carlos Baleba gibi isimlerin de yetiştiği akademinin spor sektöründen sorumlu genel sekreteri Jean Flaubert Nono, genç futbolcunun karakterine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Nono, "Hayat dolu, hem sakin hem de dürtüsel, kendinden asla şüphe duymayan, baskıdan korkmayan bir çocuk." ifadelerini kullandı.
Nagida'nın gelişimini de değerlendiren Nono, "Sol kanat oyuncusu olarak başladı, ardından savunmaya geçti. Burada öne çıkan bir oyuncuydu. İstikrarlı şekilde gelişerek milli takımda da kendisine yer buldu." dedi.
MİLLİ TAKIMDA DA DİKKAT ÇEKTİ
Kamerun Milli Takımı'nda 13 karşılaşmada görev aldığı belirtilen Nagida, 2026 Afrika Uluslar Kupası çeyrek finalinde Fas'a karşı sergilediği performansla da dikkat çekti.
Avrupa'nın birçok kulübünün ilgisini çektiği belirtilen genç futbolcu, kariyerine Rennes'te devam ederek gelişimini sürdürmeyi hedefliyor.