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Trabzonspor'da Beşiktaş öncesi altı eksik!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında 19 Ekim Pazartesi günü Beşiktaş'ı ağırlayacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 18 Ekim 2026 13:04
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da Beşiktaş öncesi altı eksik!
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında 19 Ekim Pazartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Papara Park'ta oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Cihan Aydın görev yapacak.

Ligde oynadığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşayarak 13 puan elde eden bordo-mavililer, siyah-beyazlı takımı mağlup ederek zirve mücadelesinde ağırlığını ortaya koymak istiyor.

- Reis ile 3 resmi maçını kazandı

Trabzonspor, göreve gelen teknik direktör Thomas Reis yönetiminde 2'si Süper Lig, 1'i de UEFA Konferans Ligi olmak üzere 3 karşılaşmayı da kazandı.

Karadeniz ekibi, Alman teknik adam yönetiminde ligde Galatasaray'ı sahasında 4-0, deplasmanda Samsunspor'u 3-0, Finlandiya'da da Kups Kuopio'yu 4-2 mağlup etti.

Trabzonspor, Süper Lig'de Beşiktaş'ı mağlup ederek art arda 4. resmi karşılaşmasından da galibiyetle ayrılmanın hesabını yapıyor.

- Eksik oyuncular

Trabzonspor'da Malinovskyi, Batagov, Okay Yokuşlu, Onuachu ve genç kaleci Onuralap Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor.

Samsunspor maçında kırmızı kart gören Melih Kabasakal da mücadelede forma giyemeyecek.

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