Gasperini'den Real Madrid itirafı: 'Yıkıcıydı!'

İtalya Serie A'da Roma, sahasında Genoa'yı 2-0 mağlup ederek puanını 17'ye yükseltti ve Inter'in ardından ikinci sıraya yerleşti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 4-3 mağlup olan başkent ekibi, Genoa karşısında Santiago Castro ve Emanuele Lulli'nin golleriyle galibiyete ulaştı.
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, hem Genoa maçını hem de Real Madrid karşısında yaşadıkları mağlubiyeti değerlendirdi.
"REAL MADRID'E YENİLMEK YIKICIYDI"
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid karşısında alınan mağlubiyetin ardından takımının vereceği reaksiyondan şüphe duymadığını belirten Gasperini, şu ifadeleri kullandı:
"Real Madrid karşısında aldığımız mağlubiyetten sonraki tepkimiz konusunda hiç şüphem yoktu. Bu grubun ne kadar olağanüstü olduğunu biliyorum. Bu şekilde kaybetmek elbette yıkıcıydı ama aynı zamanda kendimizin de farkındayız."
"KAZANMAYI KESİNLİKLE HAK ETTİK"
Real Madrid karşılaşmasında galibiyeti hak ettiklerini savunan deneyimli teknik adam, duran toplardan yedikleri gollere dikkat çekti.
"Kesinlikle kazanmayı hak ettik. Yedi dakika içerisinde üç kornerden gol yiyerek kendimizi zor duruma soktuk. Rakibimiz bize ciddi bir tehlike yaratmıyordu. Bu durum bizi gerçekten sinirlendirdi çünkü goller açık oyundan değil, üç kornerden geldi."
"GENOA BİZE TAKTİKSEL OLARAK DAHA FAZLA SORUN ÇIKARDI"
Genoa karşılaşmasının kolay geçmediğini belirten Gasperini, rakibin oyun disiplinine vurgu yaptı.
"Hiç de kolay bir maç değildi. İlk yarıda iyi bir Genoa karşısında kendimizi toparlamak zordu. Sahada çok genç bir takımımız vardı ama hepsi iyi iş çıkardı."
İtalyan çalıştırıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Birçok değişiklik yaptım ancak Genoa'nın, Real Madrid'in yıldız oyuncularına teknik olarak sahip olmasa bile taktiksel açıdan bize daha fazla sorun çıkaracağını biliyordum."
"OLAĞANÜSTÜ BİR BECERİYDİ"
Roma'nın 50. dakikada Santiago Castro ile bulduğu golü de değerlendiren Gasperini, Arjantinli futbolcunun aşırtma vuruşuna övgüde bulundu.
Deneyimli teknik adam, gol anını kaçırdığını belirterek, "Yedek kulübesindeyken kaçırdım, olağanüstü bir beceriydi." dedi.
"GEÇEN YILA GÖRE GOL ÖNÜNDE DAHA RAHATIZ"
Roma'nın hücumdaki gelişimine de değinen Gasperini, takımın geçen sezona oranla daha etkili bir görüntü sergilediğini ifade etti.
"Bu süreçte çok yol kat ettik. Bir yıl önce Malen yoktu, Dybala bile düzenli olarak oynamıyordu. Şimdi birbirimizi daha iyi tanıyoruz ve geçen yıla göre gol önünde kesinlikle daha rahatız."
Gasperini, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Gollerimiz genellikle çok kaliteli oluyor. Bugün Mora bile çok uzun boylu olmamasına rağmen kafa vuruşuyla gol atmayı denedi."
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, hem Genoa maçını hem de Real Madrid karşısında yaşadıkları mağlubiyeti değerlendirdi.
"REAL MADRID'E YENİLMEK YIKICIYDI"
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid karşısında alınan mağlubiyetin ardından takımının vereceği reaksiyondan şüphe duymadığını belirten Gasperini, şu ifadeleri kullandı:
"Real Madrid karşısında aldığımız mağlubiyetten sonraki tepkimiz konusunda hiç şüphem yoktu. Bu grubun ne kadar olağanüstü olduğunu biliyorum. Bu şekilde kaybetmek elbette yıkıcıydı ama aynı zamanda kendimizin de farkındayız."
"KAZANMAYI KESİNLİKLE HAK ETTİK"
Real Madrid karşılaşmasında galibiyeti hak ettiklerini savunan deneyimli teknik adam, duran toplardan yedikleri gollere dikkat çekti.
"Kesinlikle kazanmayı hak ettik. Yedi dakika içerisinde üç kornerden gol yiyerek kendimizi zor duruma soktuk. Rakibimiz bize ciddi bir tehlike yaratmıyordu. Bu durum bizi gerçekten sinirlendirdi çünkü goller açık oyundan değil, üç kornerden geldi."
"GENOA BİZE TAKTİKSEL OLARAK DAHA FAZLA SORUN ÇIKARDI"
Genoa karşılaşmasının kolay geçmediğini belirten Gasperini, rakibin oyun disiplinine vurgu yaptı.
"Hiç de kolay bir maç değildi. İlk yarıda iyi bir Genoa karşısında kendimizi toparlamak zordu. Sahada çok genç bir takımımız vardı ama hepsi iyi iş çıkardı."
İtalyan çalıştırıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Birçok değişiklik yaptım ancak Genoa'nın, Real Madrid'in yıldız oyuncularına teknik olarak sahip olmasa bile taktiksel açıdan bize daha fazla sorun çıkaracağını biliyordum."
"OLAĞANÜSTÜ BİR BECERİYDİ"
Roma'nın 50. dakikada Santiago Castro ile bulduğu golü de değerlendiren Gasperini, Arjantinli futbolcunun aşırtma vuruşuna övgüde bulundu.
Deneyimli teknik adam, gol anını kaçırdığını belirterek, "Yedek kulübesindeyken kaçırdım, olağanüstü bir beceriydi." dedi.
"GEÇEN YILA GÖRE GOL ÖNÜNDE DAHA RAHATIZ"
Roma'nın hücumdaki gelişimine de değinen Gasperini, takımın geçen sezona oranla daha etkili bir görüntü sergilediğini ifade etti.
"Bu süreçte çok yol kat ettik. Bir yıl önce Malen yoktu, Dybala bile düzenli olarak oynamıyordu. Şimdi birbirimizi daha iyi tanıyoruz ve geçen yıla göre gol önünde kesinlikle daha rahatız."
Gasperini, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Gollerimiz genellikle çok kaliteli oluyor. Bugün Mora bile çok uzun boylu olmamasına rağmen kafa vuruşuyla gol atmayı denedi."