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Barcelona maçı öncesi PSG'de Nuno Mendes endişesi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı konuk edecek Paris Saint-Germain'de Nuno Mendes'in sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

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Açık
calendar 18 Ekim 2026 16:47 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2026 16:53
Haber: Sporx.com dış haberler
Barcelona maçı öncesi PSG'de Nuno Mendes endişesi!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile karşılaşacak Paris Saint-Germain'de Nuno Mendes'in sakatlığı teknik heyeti düşündürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fransız basınından Le Parisien'in haberine göre, Strasbourg deplasmanında sakatlanan Portekizli sol bekin Barcelona karşısında forma giymesi beklenmiyor.

NUNO MENDES BARCELONA MAÇINI KAÇIRABİLİR!

Strasbourg karşılaşmasında uyluk kasından sakatlanan Nuno Mendes'in, salı günü oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesine yetişmesinin düşük ihtimal olduğu belirtildi.

PSG, BARCELONA'YI KONUK EDECEK

Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı günü saat 21.00'de Parc des Princes'te Barcelona ile karşı karşıya gelecek.

Fransız ekibinde Nuno Mendes'in sakatlığı nedeniyle bu önemli karşılaşmada görev yapamayabileceği ifade edildi.

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