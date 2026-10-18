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Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanında! İki eksik, bir dönüş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılarda Orkun Kökçü ve Milot Rashica'nın forma giymesi beklenmezken Dusan Vlahovic'in sahalara dönme ihtimali bulunuyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 18 Ekim 2026 13:14 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2026 14:02
Haber: AA
Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanında! İki eksik, bir dönüş
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasının kapanış maçında 19 Ekim Pazartesi günü Trabzonspor'a konuk olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 15 puan topladı. Trabzonspor ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 13 puana ulaştı.

BEŞİKTAŞ'TA İKİ EKSİK!

Siyah-beyazlı ekipte Trabzonspor karşılaşması öncesinde iki futbolcunun forma giymesi beklenmiyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile oynanan mücadelede sakatlanan kaptan Orkun Kökçü'nün yanı sıra tedavisi devam eden Milot Rashica'nın da Trabzonspor deplasmanında görev yapamayacağı öngörülüyor.

VLAHOVIC FORMASINA KAVUŞUYOR!

Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic'in Trabzonspor karşılaşmasında yeniden forma giymesi bekleniyor.

Mide rahatsızlığı nedeniyle Hoffenheim mücadelesinin kadrosunda yer almayan Sırp golcü, son antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun görev vermesi halinde Trabzonspor karşısında sahaya çıkabilecek Vlahovic, bu sezon 8 karşılaşmada 6 gol kaydetti.

MİLLİ ARADAN SONRA 2'DE 2 YAPTI

Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından oynadığı iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig'de Kocaelispor'u 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 yenmeyi başardı.

Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Trabzonspor'u da mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ'I ZORLU FİKSTÜR BEKLİYOR

Siyah-beyazlı ekip, önündeki 8 günlük süreçte üç önemli karşılaşmaya çıkacak.

Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanının ardından UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, daha sonra Süper Lig'de İstanbul Başakşehir ile mücadele edecek.

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