Fenerbahçe Medicana, Zerenspor'u set vermeden geçti!

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Zerenspor ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Medicana 3-0 kazandı.
FENERBAHÇE SET VERMEDİ!
Karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, ilk seti 25-12 kazanarak 1-0 öne geçti.
İkinci sette de üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Medicana, rakibine 25-17 üstünlük sağladı.
Üçüncü seti 25-18 kazanan sarı-lacivertliler, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
68 DAKİKADA GALİBİYET!
Fenerbahçe Medicana, toplam 68 dakika süren karşılaşmada üç seti de kazanarak deplasmandan galibiyetle döndü.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Umut Maden, Ali Sarıkuzu
Zerenspor: Ayçin Akyol, Aslıhan Kılıç, Franklin, Dicle Nur Babat, Nicoletti, Pipunyrova (Özlem Alkan, Fatma Şekerci, Hilal Kocakara, Malual, Dodso, Merve Biçer)
Fenerbahçe Medicana: Eda Erdem Dündar, Orro, Fedorovtseva, Sinead Jack-Kısal, Melissa Vargas, Ana Cristina (Gizem Örge, Castillo, Saliha Şahin)
Setler: 12-25, 17-25, 18-25
Süre: 68 dakika (18, 26, 24)
FENERBAHÇE SET VERMEDİ!
Karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, ilk seti 25-12 kazanarak 1-0 öne geçti.
İkinci sette de üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Medicana, rakibine 25-17 üstünlük sağladı.
Üçüncü seti 25-18 kazanan sarı-lacivertliler, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
68 DAKİKADA GALİBİYET!
Fenerbahçe Medicana, toplam 68 dakika süren karşılaşmada üç seti de kazanarak deplasmandan galibiyetle döndü.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Umut Maden, Ali Sarıkuzu
Zerenspor: Ayçin Akyol, Aslıhan Kılıç, Franklin, Dicle Nur Babat, Nicoletti, Pipunyrova (Özlem Alkan, Fatma Şekerci, Hilal Kocakara, Malual, Dodso, Merve Biçer)
Fenerbahçe Medicana: Eda Erdem Dündar, Orro, Fedorovtseva, Sinead Jack-Kısal, Melissa Vargas, Ana Cristina (Gizem Örge, Castillo, Saliha Şahin)
Setler: 12-25, 17-25, 18-25
Süre: 68 dakika (18, 26, 24)