Bournemouth, Sunderland'i geçti! İki hafta sonra kazandı

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Bournemouth, sahasında Sunderland ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ev sahibi ekip, Marcus Tavernier ve Evanilson'un golleriyle rakibini 2-0 mağlup ederek iki hafta sonra galibiyete ulaştı.
BOURNEMOUTH ERKEN ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmaya hızlı başlayan Bournemouth, 6. dakikada Marcus Tavernier'in golüyle 1-0 öne geçti.
Evanilson'un ceza sahasına gönderdiği ortada topla buluşan Tavernier, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi.
SUNDERLAND 10 KİŞİ KALDI!
Konuk ekip Sunderland, karşılaşmanın 17. dakikasında sahada 10 kişi kaldı.
Kevin Danso, rakibine yaptığı faulün ardından hakem tarafından doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı.
İlk yarıda başka gol olmayınca Bournemouth, soyunma odasına 1-0 üstünlükle gitti.
EVANILSON FARKI İKİYE ÇIKARDI!
İkinci yarıya da etkili başlayan Bournemouth, 48. dakikada farkı ikiye çıkardı.
Sunderland savunmasının yaptığı hatanın ardından topu kazanan Evanilson, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 2-0'a getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Bournemouth, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
BOURNEMOUTH İKİ HAFTA SONRA KAZANDI!
Premier Lig'de iki haftalık galibiyet hasretine son veren Bournemouth, puanını 6'ya yükselterek 15. sıraya çıktı.
Üst üste dördüncü mağlubiyetini yaşayan Sunderland ise 4 puanla 19. sırada kaldı.
Goller: 6' Marcus Tavernier, 48' Evanilson (Bournemouth)
Kırmızı kart: 17' Kevin Danso (Sunderland)
BOURNEMOUTH ERKEN ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmaya hızlı başlayan Bournemouth, 6. dakikada Marcus Tavernier'in golüyle 1-0 öne geçti.
Evanilson'un ceza sahasına gönderdiği ortada topla buluşan Tavernier, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi.
SUNDERLAND 10 KİŞİ KALDI!
Konuk ekip Sunderland, karşılaşmanın 17. dakikasında sahada 10 kişi kaldı.
Kevin Danso, rakibine yaptığı faulün ardından hakem tarafından doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı.
İlk yarıda başka gol olmayınca Bournemouth, soyunma odasına 1-0 üstünlükle gitti.
EVANILSON FARKI İKİYE ÇIKARDI!
İkinci yarıya da etkili başlayan Bournemouth, 48. dakikada farkı ikiye çıkardı.
Sunderland savunmasının yaptığı hatanın ardından topu kazanan Evanilson, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 2-0'a getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Bournemouth, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
BOURNEMOUTH İKİ HAFTA SONRA KAZANDI!
Premier Lig'de iki haftalık galibiyet hasretine son veren Bournemouth, puanını 6'ya yükselterek 15. sıraya çıktı.
Üst üste dördüncü mağlubiyetini yaşayan Sunderland ise 4 puanla 19. sırada kaldı.
Goller: 6' Marcus Tavernier, 48' Evanilson (Bournemouth)
Kırmızı kart: 17' Kevin Danso (Sunderland)