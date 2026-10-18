Yüksel Yıldırım: 'Menajeri oyun oynadı, olan hocaya oldu!'

SPORX ÖZEL | Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, SPORX'in sorularını yanıtladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Nenad Bjelica'nın göreve getirilme nedeninden Thomas Reis'in ayrılık sürecine, ocak ayındaki transfer planlamasından takımın sezon hedeflerine kadar birçok konuda konuşan Yıldırım, önemli açıklamalarda bulundu.
"BU SEBEPLE BJELICA'YI İSTEDİK"
Nenad Bjelica'nın tercih edilme nedenini açıklayan Yüksel Yıldırım, Hırvat teknik adamın Türkiye futbolunu tanımasının kararlarında etkili olduğunu belirtti.
Yıldırım, "Hoca Türkiye'yi biliyor, buranın oyun planını biliyor. Biz de bu sebepten dolayı bu hocayı istedik, gittik aldık." ifadelerini kullandı.
"MENAJERİ OYUN OYNADI, OLAN HOCAYA OLDU"
Thomas Reis'in Samsunspor'dan ayrılış sürecini de değerlendiren Yıldırım, sözleşme görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlıklara dikkat çekti.
"Ayrılmamızın sebebi, hocanın kontratına bizim kabul edemeyeceğimiz bazı maddeler koymak istemesiydi. Biz de olmaz dedik. Menajeri orada oyun oynadı. Olan hocaya oldu. Ama sonuçta biz o gün için doğru olanı yaptık."
Reis'in Trabzonspor'daki durumuna da değinen Samsunspor Başkanı, eski teknik direktörüne başarı dileklerini iletti.
"Trabzon'da da aşı tuttu, güzel. Hoca mutlu, Trabzon mutlu. Allah mutluluklarını daim ettirsin. Hocamız için söyleyecek kötü bir şeyim yok benim."
"YILDIZ DEĞİL, TAKIMA KATKI SAĞLAYACAK OYUNCU"
Ocak ayındaki transfer döneminde yıldız futbolculara mı yoksa genç ve potansiyelli isimlere mi yönelecekleri sorulan Yıldırım, önceliklerinin takıma doğrudan katkı sağlayabilecek tecrübeli oyuncular olduğunu söyledi.
"Yıldız, genç değil. Tecrübeli, bu takımda iş yapacak adam istiyoruz. Devre arasında neyi bulacaksın? Kışın kulüpler oynamadığı, oynatamadığı oyuncuları vermek istiyor ki onların yerine daha iyisini alsın. Kimse iyi oyuncusunu devre arasında kolay kolay vermiyor."
"FENERBAHÇE 5 MİLYONU YATIRDI, OYUNCUMU ALDI"
Devre arasında transfer yapmanın zorluklarına değinen Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'nin serbest kalma maddesini kullanarak gerçekleştirdiği transferi örnek gösterdi.
"Alırsın, parayı bastırır alırsın. Nasıl Fenerbahçe benim oyuncuma gitti, 5 milyonu çat diye yatırdı, serbest kalma maddesini kullandı. Millet ancak öyle alabilir. Öbür türlü iki katı para verir, alabilir."
"NEREYE TRANSFER YAPACAĞIMIZI BİLİYORUZ"
Samsunspor'un takviye yapılması gereken bölgelerini belirlediğini ifade eden Yıldırım, transfer konusunda aceleci davranmayacaklarını dile getirdi.
"Neye ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Ne tür oyunculara baktığımızı da biliyoruz. Bir ay, bir buçuk ay sonra takip ettiğimiz oyunculara 'Gelir misin, gelmez misin?' diyeceğiz. Gelirlerse alacağız, gelmezlerse başka oyunculara yöneleceğiz. Samsunspor'un ihtiyaç duyduğu bölgeler artık görülüyor. Oralara transfer yapacağız."
Oyuncuların performanslarının sezonun ilerleyen bölümünde değişebileceğini vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şu anda konuşmanın çok anlamı yok. Daha 7 hafta oynanmış, ilk yarının bitmesine 10 hafta var. Hocanın dokunuşuyla, oyuncuların kafa yapısının değişmesiyle bugün kötü görünen bir oyuncu önümüzdeki haftalarda çok iyi oynayabilir. O zaman ne yapacağız, oyuncuyu gönderecek miyiz? Hayır. Onun için bu soruyu sormak için çok erken."
"HEDEFİMİZ İLK 10, İLK 5'İ ZORLAMAK"
Samsunspor'un ligdeki hedeflerinden vazgeçmeyeceğini belirten Yıldırım, takımın içinde bulunduğu durumun planlarını değiştirmeyeceğini ifade etti.
"Samsunspor'a belli bölgelere takviye lazım. Bu takımın ligi düşündüğümüz gibi ilk 10'da bitirmesini istiyoruz. Hedefimiz ilk 10'du, ilk 5'i zorlamaktı. Hala hedefimiz bu. Ligin dibinde de olsak hedefimiz aynı kalacak. Bunu değiştirmeyiz."
Yıldırım, kulübün uzun vadeli hedeflerine ilişkin ise "Samsunspor büyük kulüp olma yolunda gidiyorsa bunlar kulüp kültürünün olmazsa olmazları." değerlendirmesinde bulundu.
"HOCANIN İLK İŞİ SAVUNMAYI OTURTMAK OLDU"
Teknik heyetin göreve gelmesinin ardından kadrodaki eksikliklere yönelik değerlendirmelerini de paylaşan Yüksel Yıldırım, savunma çalışmalarına ağırlık verildiğini açıkladı.
"Hoca yediğimiz golleri gördü. İlk işi savunma üzerine çalışmak oldu. Savunmayı oturtmaya çalıştı. Ama elimizdeki oyuncular aynı. Dört tane stoperim var, ikisini oynatacak. Gelen de öyle yapacak, giden de öyle yapacak. Burada değişecek bir şey yok."
Takımın savunma hattındaki mevcut oyuncu grubuna dikkat çeken Samsunspor Başkanı, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:
"Sağ bekimiz, sol bekimiz belli. Birinci kalecimiz Okan. Bunları kolay kolay değiştiremiyorlar. Orta sahada belki oyuncu değişikliği olabilir, o kadar."
Röportaj: Egehan KANDİLCİ
"BU SEBEPLE BJELICA'YI İSTEDİK"
Nenad Bjelica'nın tercih edilme nedenini açıklayan Yüksel Yıldırım, Hırvat teknik adamın Türkiye futbolunu tanımasının kararlarında etkili olduğunu belirtti.
Yıldırım, "Hoca Türkiye'yi biliyor, buranın oyun planını biliyor. Biz de bu sebepten dolayı bu hocayı istedik, gittik aldık." ifadelerini kullandı.
"MENAJERİ OYUN OYNADI, OLAN HOCAYA OLDU"
Thomas Reis'in Samsunspor'dan ayrılış sürecini de değerlendiren Yıldırım, sözleşme görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlıklara dikkat çekti.
"Ayrılmamızın sebebi, hocanın kontratına bizim kabul edemeyeceğimiz bazı maddeler koymak istemesiydi. Biz de olmaz dedik. Menajeri orada oyun oynadı. Olan hocaya oldu. Ama sonuçta biz o gün için doğru olanı yaptık."
Reis'in Trabzonspor'daki durumuna da değinen Samsunspor Başkanı, eski teknik direktörüne başarı dileklerini iletti.
"Trabzon'da da aşı tuttu, güzel. Hoca mutlu, Trabzon mutlu. Allah mutluluklarını daim ettirsin. Hocamız için söyleyecek kötü bir şeyim yok benim."
"YILDIZ DEĞİL, TAKIMA KATKI SAĞLAYACAK OYUNCU"
Ocak ayındaki transfer döneminde yıldız futbolculara mı yoksa genç ve potansiyelli isimlere mi yönelecekleri sorulan Yıldırım, önceliklerinin takıma doğrudan katkı sağlayabilecek tecrübeli oyuncular olduğunu söyledi.
"Yıldız, genç değil. Tecrübeli, bu takımda iş yapacak adam istiyoruz. Devre arasında neyi bulacaksın? Kışın kulüpler oynamadığı, oynatamadığı oyuncuları vermek istiyor ki onların yerine daha iyisini alsın. Kimse iyi oyuncusunu devre arasında kolay kolay vermiyor."
"FENERBAHÇE 5 MİLYONU YATIRDI, OYUNCUMU ALDI"
Devre arasında transfer yapmanın zorluklarına değinen Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'nin serbest kalma maddesini kullanarak gerçekleştirdiği transferi örnek gösterdi.
"Alırsın, parayı bastırır alırsın. Nasıl Fenerbahçe benim oyuncuma gitti, 5 milyonu çat diye yatırdı, serbest kalma maddesini kullandı. Millet ancak öyle alabilir. Öbür türlü iki katı para verir, alabilir."
"NEREYE TRANSFER YAPACAĞIMIZI BİLİYORUZ"
Samsunspor'un takviye yapılması gereken bölgelerini belirlediğini ifade eden Yıldırım, transfer konusunda aceleci davranmayacaklarını dile getirdi.
"Neye ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Ne tür oyunculara baktığımızı da biliyoruz. Bir ay, bir buçuk ay sonra takip ettiğimiz oyunculara 'Gelir misin, gelmez misin?' diyeceğiz. Gelirlerse alacağız, gelmezlerse başka oyunculara yöneleceğiz. Samsunspor'un ihtiyaç duyduğu bölgeler artık görülüyor. Oralara transfer yapacağız."
Oyuncuların performanslarının sezonun ilerleyen bölümünde değişebileceğini vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şu anda konuşmanın çok anlamı yok. Daha 7 hafta oynanmış, ilk yarının bitmesine 10 hafta var. Hocanın dokunuşuyla, oyuncuların kafa yapısının değişmesiyle bugün kötü görünen bir oyuncu önümüzdeki haftalarda çok iyi oynayabilir. O zaman ne yapacağız, oyuncuyu gönderecek miyiz? Hayır. Onun için bu soruyu sormak için çok erken."
"HEDEFİMİZ İLK 10, İLK 5'İ ZORLAMAK"
Samsunspor'un ligdeki hedeflerinden vazgeçmeyeceğini belirten Yıldırım, takımın içinde bulunduğu durumun planlarını değiştirmeyeceğini ifade etti.
"Samsunspor'a belli bölgelere takviye lazım. Bu takımın ligi düşündüğümüz gibi ilk 10'da bitirmesini istiyoruz. Hedefimiz ilk 10'du, ilk 5'i zorlamaktı. Hala hedefimiz bu. Ligin dibinde de olsak hedefimiz aynı kalacak. Bunu değiştirmeyiz."
Yıldırım, kulübün uzun vadeli hedeflerine ilişkin ise "Samsunspor büyük kulüp olma yolunda gidiyorsa bunlar kulüp kültürünün olmazsa olmazları." değerlendirmesinde bulundu.
"HOCANIN İLK İŞİ SAVUNMAYI OTURTMAK OLDU"
Teknik heyetin göreve gelmesinin ardından kadrodaki eksikliklere yönelik değerlendirmelerini de paylaşan Yüksel Yıldırım, savunma çalışmalarına ağırlık verildiğini açıkladı.
"Hoca yediğimiz golleri gördü. İlk işi savunma üzerine çalışmak oldu. Savunmayı oturtmaya çalıştı. Ama elimizdeki oyuncular aynı. Dört tane stoperim var, ikisini oynatacak. Gelen de öyle yapacak, giden de öyle yapacak. Burada değişecek bir şey yok."
Takımın savunma hattındaki mevcut oyuncu grubuna dikkat çeken Samsunspor Başkanı, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:
"Sağ bekimiz, sol bekimiz belli. Birinci kalecimiz Okan. Bunları kolay kolay değiştiremiyorlar. Orta sahada belki oyuncu değişikliği olabilir, o kadar."
Röportaj: Egehan KANDİLCİ