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Thomas Reis, tarih yazmak için sahaya çıkacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Beşiktaş karşısında galip gelerek bordo-mavili takımın başında çıktığı ilk üç Süper Lig maçını da kazanan ilk yabancı teknik direktör olmayı hedefliyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 18 Ekim 2026 12:07
Fotoğraf: AA
Thomas Reis, tarih yazmak için sahaya çıkacak
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Trendyol Süper Lig'in 8'nci haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Trabzonspor'da, tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılırken teknik direktörü Thomas Reis da Karadeniz ekibi ile yeni bir tarih yazmak için saha kenarında taktik mücadelesi verecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İlk üç lig maçını kazanan ilk yabancı teknik direktör olacak

Bordo-mavili takımın başında çıktığı Galatasaray ve Samsunspor maçlarını kazanan Thomas Reis, Beşiktaş karşısında da sahadan galibiyetle ayrılması halinde Trabzonspor tarihinde ilk üç lig maçını kazanan ilk yabancı teknik direktör olacak.

Galatasaray'ın ardından sıra Beşiktaş'ta

Göreve başladığı dönemde Galatasaray karşısında alınan farklı galibiyetle dikkat çeken Reis, Beşiktaş karşısında da kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Tecrübeli teknik adam, zorlu mücadeleden üç puanla ayrılması halinde hem takımının galibiyet serisini devam ettirecek hem de bordo-mavili kulübün yabancı teknik direktörler döneminde ulaşılamayan bir başarıya imza atacak.

Trabzonspor'da 12 yabancı teknik adam görev yaptı

Trabzonspor tarihinde bugüne kadar farklı ülkelerden çok sayıda yabancı teknik direktör görev aldı. Bordo-mavili takımda Alman Jürgen Sundermann ile başlayan yabancı teknik adam döneminde Werner Biskup, Urbain Braems, Georges Leekens, Gordon Milne, Hans Peter Briegel, Vahid Halilhodzic, Sebastiao Lazaroni, Hugo Broos, Şota Arveladze, Eddie Newton ve Nenad Bjelica takımın başında yer aldı.

Thomas Reis, Beşiktaş karşısında elde edeceği galibiyetle bu isimlerin başaramadığı bir istatistiği yakalamayı hedefliyor. Alman teknik adam, zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak Trabzonspor kariyerine tarihi bir başlangıç yapmanın peşinde olacak.  

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