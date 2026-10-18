Tottenham'da Kulusevski 526 gün sonra kadroda!

Tottenham'da uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Dejan Kulusevski'den sevindiren haber geldi.
İngiliz ekibi, 26 yaşındaki futbolcuyu Premier Lig'de pazartesi günü oynanacak Coventry City karşılaşmasının maç kadrosuna dahil edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Athletic'in haberine göre İsveçli yıldız, böylece 526 gün sonra ilk kez Tottenham'ın maç kadrosunda yer alacak. Kulusevski, son olarak Mayıs 2025'te Crystal Palace karşısında forma giymiş ve karşılaşmanın 19. dakikasında dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmıştı.
DE ZERBI'DEN KULUSEVSKI AÇIKLAMASI
Tottenham Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, Kulusevski'nin kadroya döneceğini doğruladı. İtalyan teknik adam, yıldız futbolcunun sağlık ekibinden gerekli onayı aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Evet, yedek kulübesinde olacak. Sağlık ekibi onay verdi.
Everton maçından bu yana muhtemelen aldığımız en güzel haber. Çok fazla acı çekti. Dün ona söyledim ve yüzünde kocaman bir gülümseme vardı."
15 AYI AŞAN SAKATLIK SÜRECİ
Kulusevski, sağ diz kapağında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı. İsveçli futbolcu, sakatlığının ardından ameliyat geçirdi ve iyileşme sürecinde çeşitli aksiliklerle karşılaştı.
Yıldız oyuncu, 31 Ağustos'ta yaptığı açıklamada yeniden takımla antrenmanlara başladığını duyurmuştu. Kulusevski, sosyal medya paylaşımında "477 gün sonra yeniden takımla antrenmanlara başladım" ifadelerini kullanmıştı.
Mart ayında dizinden artroskopi operasyonu geçiren futbolcu, 2025-2026 sezonunun tamamını kaçırdı. Bu nedenle İsveç'in yaz aylarında düzenlenen Dünya Kupası kadrosunda da yer alamadı.
TOTTENHAM'DAKİ PERFORMANSI
Tottenham'a 2022 yılında Juventus'tan kiralık olarak katılan Kulusevski, kısa sürede takımın önemli oyuncularından biri oldu. İngiliz ekibi, daha sonra oyuncunun bonservisini 31 milyon sterlin karşılığında aldı.
Sakatlığından önce 2024-2025 sezonunda Tottenham formasıyla 50 maçta 10 gol ve 11 asist üreten İsveçli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi finalinde de forma giyememişti.
Kulusevski, Tottenham kariyerinde toplam 146 karşılaşmada görev alırken 25 gol ve 30 asistlik performans sergiledi.
TOTTENHAM'DA İKİ SAKATLIK DAHA
Tottenham Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, Savio ve Lucas Bergvall'ın da sakatlıkları nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalacağını açıkladı.
Savio'nun yaşadığı kas problemi nedeniyle birkaç hafta forma giyemeyeceğini belirten De Zerbi, Bergvall'ın ise dizindeki sorun sebebiyle yaklaşık iki hafta sahalardan uzak kalacağını ifade etti.
Tottenham, Premier Lig'de pazartesi gecesi Coventry City'yi konuk edecek. Haberde, karşılaşma öncesinde ligde galibiyeti bulunmayan Tottenham'ın puan tablosunun son sırasında yer aldığı belirtildi.
İngiliz ekibi, 26 yaşındaki futbolcuyu Premier Lig'de pazartesi günü oynanacak Coventry City karşılaşmasının maç kadrosuna dahil edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Athletic'in haberine göre İsveçli yıldız, böylece 526 gün sonra ilk kez Tottenham'ın maç kadrosunda yer alacak. Kulusevski, son olarak Mayıs 2025'te Crystal Palace karşısında forma giymiş ve karşılaşmanın 19. dakikasında dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmıştı.
DE ZERBI'DEN KULUSEVSKI AÇIKLAMASI
Tottenham Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, Kulusevski'nin kadroya döneceğini doğruladı. İtalyan teknik adam, yıldız futbolcunun sağlık ekibinden gerekli onayı aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Evet, yedek kulübesinde olacak. Sağlık ekibi onay verdi.
Everton maçından bu yana muhtemelen aldığımız en güzel haber. Çok fazla acı çekti. Dün ona söyledim ve yüzünde kocaman bir gülümseme vardı."
15 AYI AŞAN SAKATLIK SÜRECİ
Kulusevski, sağ diz kapağında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı. İsveçli futbolcu, sakatlığının ardından ameliyat geçirdi ve iyileşme sürecinde çeşitli aksiliklerle karşılaştı.
Yıldız oyuncu, 31 Ağustos'ta yaptığı açıklamada yeniden takımla antrenmanlara başladığını duyurmuştu. Kulusevski, sosyal medya paylaşımında "477 gün sonra yeniden takımla antrenmanlara başladım" ifadelerini kullanmıştı.
Mart ayında dizinden artroskopi operasyonu geçiren futbolcu, 2025-2026 sezonunun tamamını kaçırdı. Bu nedenle İsveç'in yaz aylarında düzenlenen Dünya Kupası kadrosunda da yer alamadı.
TOTTENHAM'DAKİ PERFORMANSI
Tottenham'a 2022 yılında Juventus'tan kiralık olarak katılan Kulusevski, kısa sürede takımın önemli oyuncularından biri oldu. İngiliz ekibi, daha sonra oyuncunun bonservisini 31 milyon sterlin karşılığında aldı.
Sakatlığından önce 2024-2025 sezonunda Tottenham formasıyla 50 maçta 10 gol ve 11 asist üreten İsveçli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi finalinde de forma giyememişti.
Kulusevski, Tottenham kariyerinde toplam 146 karşılaşmada görev alırken 25 gol ve 30 asistlik performans sergiledi.
TOTTENHAM'DA İKİ SAKATLIK DAHA
Tottenham Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, Savio ve Lucas Bergvall'ın da sakatlıkları nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalacağını açıkladı.
Savio'nun yaşadığı kas problemi nedeniyle birkaç hafta forma giyemeyeceğini belirten De Zerbi, Bergvall'ın ise dizindeki sorun sebebiyle yaklaşık iki hafta sahalardan uzak kalacağını ifade etti.
Tottenham, Premier Lig'de pazartesi gecesi Coventry City'yi konuk edecek. Haberde, karşılaşma öncesinde ligde galibiyeti bulunmayan Tottenham'ın puan tablosunun son sırasında yer aldığı belirtildi.