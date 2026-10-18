Messi'nin adı yeni keşfedilen bitki türüne verildi!

Inter Miami forması giyen Lionel Messi'nin adı, bilim dünyasında da ölümsüzleşti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Peru'nun orta ve güney kesimlerindeki And Dağları'na özgü yeni bir bitki türünün keşfine ilişkin akademik çalışma yayımlandı. Araştırmacılar, nesli tükenme tehlikesi altında olarak sınıflandırılan türe, 39 yaşındaki Arjantinli futbolcunun onuruna "Salvia messii" adını verdi.
ÇİÇEKLERİ ARJANTİN FORMASIYLA AYNI RENKLERDE
Yeni keşfedilen bitkinin açık mavi ve beyaz çiçeklerinin, Arjantin Milli Takımı'nın formasındaki renklerle benzerlik taşıdığı belirtildi.
Adlandırma sürecinde uluslararası botanik adlandırma kurallarına uygun Latince kullanım esas alındı. Messi'nin soyadının sonuna, aidiyet belirtmek amacıyla "i" harfi eklendi. "Salvia messii" ifadesi, "Messi'nin bitkisi" anlamını taşıyor.
BOYU 1,5 METREYE ULAŞABİLİYOR
Ballıbabagiller (Lamiaceae) familyasına ait olan Salvia messii'nin boyu yaklaşık 1,5 metreye kadar ulaşabiliyor. Bu gruptaki bitkiler, antioksidan, iltihap giderici ve antiseptik etkileriyle biliniyor.
Deniz seviyesinden 2 bin ila 2 bin 400 metre yükseklikte görülen bitki, güçlü uyum yeteneği sayesinde dağlık bölgelerdeki kayalık ve kurak yamaçlarda yaşayabiliyor.
Bununla birlikte, iklim değişikliği ve orman yangınlarının etkileri nedeniyle türün nesli tükenme tehlikesi altında olduğu ifade ediliyor.
KEŞFİN ARKASINDA ÜÇ ARAŞTIRMACI VAR
Bitkinin keşfi ve adlandırılmasına ilişkin çalışmaya; San Marcos Ulusal Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi'nden Paul Gonzales, Arjantinli araştırmacı Rolando Uria ve Huarango Nature bünyesinde görev yapan biyolog Jean Capcha-Ramos öncülük etti.
MESSI, MİLLİ TAKIMA BU AY VEDA ETTİ
Futbol tarihinin en büyük oyuncuları arasında gösterilen Messi, bu yaz düzenlenen Dünya Kupası'nda finale yükselen Arjantin'in öne çıkan isimlerinden biri olmuştu.
Milli takım formasıyla son maçına bu ayın başında çıkan yıldız futbolcu, kariyerinde üç Dünya Kupası finali oynadı. Messi, 2022'de Dünya Kupası'nı kazanırken iki kez de Copa America şampiyonluğu yaşadı.
VOZINHA VE KEYLOR NAVAS'IN ADI DA TÜRLERE VERİLMİŞTİ
Messi, adı yeni keşfedilen bir canlı türüne verilen ilk futbolcu olmadı.
Bu yazki Dünya Kupası'nın dikkat çeken isimlerinden Yeşil Burun Adaları'nın deneyimli kalecisi Vozinha'nın adı da yılın başlarında İspanyol araştırmacı Jesus Ortea tarafından yeni bir deniz yumuşakçası türüne verilmişti.
Oviedo Üniversitesi'nde Hayvan Biyolojisi ve Zooloji profesörü olan Ortea, 2019 yılında keşfettiği küçük bir deniz salyangozu türünü de Real Madrid ve Kosta Rika Milli Takımı'nın eski kalecisi Keylor Navas'ın adıyla adlandırmıştı.
ÇİÇEKLERİ ARJANTİN FORMASIYLA AYNI RENKLERDE
Yeni keşfedilen bitkinin açık mavi ve beyaz çiçeklerinin, Arjantin Milli Takımı'nın formasındaki renklerle benzerlik taşıdığı belirtildi.
Adlandırma sürecinde uluslararası botanik adlandırma kurallarına uygun Latince kullanım esas alındı. Messi'nin soyadının sonuna, aidiyet belirtmek amacıyla "i" harfi eklendi. "Salvia messii" ifadesi, "Messi'nin bitkisi" anlamını taşıyor.
BOYU 1,5 METREYE ULAŞABİLİYOR
Ballıbabagiller (Lamiaceae) familyasına ait olan Salvia messii'nin boyu yaklaşık 1,5 metreye kadar ulaşabiliyor. Bu gruptaki bitkiler, antioksidan, iltihap giderici ve antiseptik etkileriyle biliniyor.
Deniz seviyesinden 2 bin ila 2 bin 400 metre yükseklikte görülen bitki, güçlü uyum yeteneği sayesinde dağlık bölgelerdeki kayalık ve kurak yamaçlarda yaşayabiliyor.
Bununla birlikte, iklim değişikliği ve orman yangınlarının etkileri nedeniyle türün nesli tükenme tehlikesi altında olduğu ifade ediliyor.
KEŞFİN ARKASINDA ÜÇ ARAŞTIRMACI VAR
Bitkinin keşfi ve adlandırılmasına ilişkin çalışmaya; San Marcos Ulusal Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi'nden Paul Gonzales, Arjantinli araştırmacı Rolando Uria ve Huarango Nature bünyesinde görev yapan biyolog Jean Capcha-Ramos öncülük etti.
MESSI, MİLLİ TAKIMA BU AY VEDA ETTİ
Futbol tarihinin en büyük oyuncuları arasında gösterilen Messi, bu yaz düzenlenen Dünya Kupası'nda finale yükselen Arjantin'in öne çıkan isimlerinden biri olmuştu.
Milli takım formasıyla son maçına bu ayın başında çıkan yıldız futbolcu, kariyerinde üç Dünya Kupası finali oynadı. Messi, 2022'de Dünya Kupası'nı kazanırken iki kez de Copa America şampiyonluğu yaşadı.
VOZINHA VE KEYLOR NAVAS'IN ADI DA TÜRLERE VERİLMİŞTİ
Messi, adı yeni keşfedilen bir canlı türüne verilen ilk futbolcu olmadı.
Bu yazki Dünya Kupası'nın dikkat çeken isimlerinden Yeşil Burun Adaları'nın deneyimli kalecisi Vozinha'nın adı da yılın başlarında İspanyol araştırmacı Jesus Ortea tarafından yeni bir deniz yumuşakçası türüne verilmişti.
Oviedo Üniversitesi'nde Hayvan Biyolojisi ve Zooloji profesörü olan Ortea, 2019 yılında keşfettiği küçük bir deniz salyangozu türünü de Real Madrid ve Kosta Rika Milli Takımı'nın eski kalecisi Keylor Navas'ın adıyla adlandırmıştı.