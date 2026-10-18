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Fiorentina'ya bir darbe de Como'dan!

İtalya Serie A'nın 7. haftasında Como, deplasmanda Fiorentina'yı 3-1 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 18 Ekim 2026 18:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fiorentina'ya bir darbe de Como'dan!
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İtalya Serie A'nın 7. haftasında Fiorentina, Como'yu konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Artemio Franchi Stadı'nda oynanan mücadeleyi Como 3-1 kazandı.

Fiorentina'ya galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Mattia Liberali, 36. dakikada Nico Paz ve 56. dakikada Anastasios Douvikas kaydetti.

Fiorentina'nın tek golü ise 42. dakikada Marin Pongracic'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte üst üste 2, toplamda ise 5. mağlubiyetini alan Fiorentina, 4 puanla 19. sırada konumlandı.

Bu sezon 4. galibiyetini alan Como ise 14 puana ulaşarak 4. sıraya yerleşti.

Serie A'nın 8. haftasında Fiorentina, Inter'e konuk olacak. Como ise Sassuolo'yu ağırlayacak.

 

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