EuroLeague'de yeni sistem: Konferans!

2026-27 sezonundan itibaren EuroLeague, çok önemli bir değişim sürecine girmeye hazırlanıyor. Son olarak İtalya'da yapılan hissedarlar toplantısının ardından EuroLeague, ligin 'gelecek sezondan itibaren 24 takımla oynanmasının onaylandığını' açıklamıştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE EuroLeague Başkanı Dejan Bodiroga, ülkesi Sırbistan'da Radar Forum isimli programa konuk oldu. Başkan Bodiroga, burada ligin geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
"HİÇ OLMADIĞI KADAR GÜÇLÜYÜZ"
Dejan Bodiroga, EuroLeague'in şu an 'hiç olmadığı kadar güçlü' olduğunu söyledi:
"EuroLeague şu an hiç olmadığı kadar güçlü bir konumda. Belirlediğimiz plan ve program doğrultusunda büyümeye ve ilerlemeye devam ediyoruz. Birkaç ayrıntıyla EuroLeague'in mevcut durumunu daha iyi anlatmaya çalışacağım. Geçtiğimiz sezon salonlarımızı dolduran 3 milyon 300 binden fazla taraftarımız vardı. Maçlarımız ise sezon boyunca televizyon ekranlarından 500 milyondan fazla kişi tarafından izlendi. Bu, bugüne kadar ulaştığımız en yüksek rakam.
Ayrıca sosyal medyada da büyük bir büyüme görüyoruz ve rekorlar kırıyoruz. Bütün rakamlara baktığınızda EuroLeague'in çok olumlu bir ivme yakaladığını söyleyebilirsiniz. İtalya'da bir araya gelmemizin nedenlerinden biri de buydu. EuroLeague'in geleceğini konuşmak ve bundan sonraki adımlarımızın neler olacağını değerlendirmek istedik."
"24 TAKIM VE İKİ KONFERANS OLACAK"
Bodiroga, EuroLeague için sıradaki adımın 'takım sayısı artışı ve konferans sistemi' olacağını söyledi:
"EuroLeague'in bundan sonraki adımları genişleme ve kalıcı lisans (franchise) sistemi olacak. Gelecek yıl mevcut 20 takımlı formatı değiştireceğiz. Şu an bütün takımların birbirleriyle karşılaştığı bir sistemimiz var. Yeni formatta ise 24 takım yer alacak ve iki ayrı konferans olacak. Bu konferansların hangi kriterlere göre belirleneceğine henüz karar vermedik.
Kalıcı lisanslar da gündemimizde. Bu konuda çok büyük bir talep var ve çok sayıda teklif alıyoruz. EuroCup'tan gelen kulüpler olduğu gibi EuroCup dışındaki kulüpler de bulunuyor. Bu kulüpler bize bağlayıcı teklifler sundular ve gelecekte EuroLeague'in bir parçası olmak istediklerini açıkça ortaya koydular."
"HİÇ OLMADIĞI KADAR GÜÇLÜYÜZ"
Dejan Bodiroga, EuroLeague'in şu an 'hiç olmadığı kadar güçlü' olduğunu söyledi:
"EuroLeague şu an hiç olmadığı kadar güçlü bir konumda. Belirlediğimiz plan ve program doğrultusunda büyümeye ve ilerlemeye devam ediyoruz. Birkaç ayrıntıyla EuroLeague'in mevcut durumunu daha iyi anlatmaya çalışacağım. Geçtiğimiz sezon salonlarımızı dolduran 3 milyon 300 binden fazla taraftarımız vardı. Maçlarımız ise sezon boyunca televizyon ekranlarından 500 milyondan fazla kişi tarafından izlendi. Bu, bugüne kadar ulaştığımız en yüksek rakam.
Ayrıca sosyal medyada da büyük bir büyüme görüyoruz ve rekorlar kırıyoruz. Bütün rakamlara baktığınızda EuroLeague'in çok olumlu bir ivme yakaladığını söyleyebilirsiniz. İtalya'da bir araya gelmemizin nedenlerinden biri de buydu. EuroLeague'in geleceğini konuşmak ve bundan sonraki adımlarımızın neler olacağını değerlendirmek istedik."
"24 TAKIM VE İKİ KONFERANS OLACAK"
Bodiroga, EuroLeague için sıradaki adımın 'takım sayısı artışı ve konferans sistemi' olacağını söyledi:
"EuroLeague'in bundan sonraki adımları genişleme ve kalıcı lisans (franchise) sistemi olacak. Gelecek yıl mevcut 20 takımlı formatı değiştireceğiz. Şu an bütün takımların birbirleriyle karşılaştığı bir sistemimiz var. Yeni formatta ise 24 takım yer alacak ve iki ayrı konferans olacak. Bu konferansların hangi kriterlere göre belirleneceğine henüz karar vermedik.
Kalıcı lisanslar da gündemimizde. Bu konuda çok büyük bir talep var ve çok sayıda teklif alıyoruz. EuroCup'tan gelen kulüpler olduğu gibi EuroCup dışındaki kulüpler de bulunuyor. Bu kulüpler bize bağlayıcı teklifler sundular ve gelecekte EuroLeague'in bir parçası olmak istediklerini açıkça ortaya koydular."