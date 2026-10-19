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Fenerbahçe, Çek takımlarıyla 17. kez karşılaşacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında 20 Ekim Salı günü Slavia Prag ile karşılaşacak Fenerbahçe, Çek takımlarına karşı 17. maçına çıkacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 19 Ekim 2026 12:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, Çek takımlarıyla 17. kez karşılaşacak
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında 20 Ekim Salı günü Slavia Prag ile karşılaşacak Fenerbahçe, Çek takımlarına karşı 17. maçına çıkacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli ekip, daha önce 16 resmi maçta karşılaştığı Çek takımlarına karşı 6 karşılaşmada galibiyete uzanırken, 3 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Yedi müsabakadan ise rakipleri galip ayrıldı.

Çek rakipleriyle ilk maçına 1983-1984 sezonunda çıkan Fenerbahçe, Bohemians Prag'a ilk maçta sahasında 1-0, ikinci maçta ise deplasmanda 4-0 yenildi.

1989-1990 sezonunda Sparta Prag'la UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakip olan sarı-lacivertli ekip, deplasmanda 3-1 yenildiği maçın rövanşında İstanbul'da 2-1 kaybetti.

EN AĞIR MAĞLUBİYETLERDEN

Fenerbahçe, Çek takımlarına karşı ilk galibiyetini 21 Ekim 1992'de aldı. Sigma Olomouc ile UEFA Kupası'nda karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler, sahasında 1-0 galip geldi. Ancak bu maçın rövanşı, Fenerbahçe'nin tarihindeki en ağır mağlubiyetlerden birisi oldu.

Sarı-lacivertli takım, Çek rakibine deplasmanda 7-1 kaybetti.

2003-2004 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sparta Prag'la eşleşen Fenerbahçe, rakibini her iki maçta da 1-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başardı.

2012-2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayan Fenerbahçe, son 16 turunda bir başka Çek temsilcisi Viktoria Plzen'le eşleşti. Rakibini deplasmanda 1-0 yenen sarı-lacivertli takım, İstanbul'daki mücadeleden de 1-1'lik beraberlikle ayrılarak çeyrek finale yükseldi.

2021-2022 sezonunda Slavia Prag'a her iki maçta da 3-2 kaybeden Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda ise Slovacko'yu 3-0 ve 1-1'lik skorlarla geçmeyi başardı.

Fenerbahçe'nin Çek rakipleriyle oynadığı son maç geçen sezondu. UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen'le eşleşen sarı-lacivertli ekip, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

SLAVIA PRAG İLE 4.MAÇ

Fenerbahçe, 20 Ekim Salı günü karşılaşacağı Slavia Prag ile daha önce 3 kez rakip oldu.

2021-2022 sezonunda UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda İsmail Kartal yönetiminde Slavia Prag'a rakip olan sarı-lacivertli ekip, her iki maçı da 3-2 kaybetmişti.

İki takım 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşti. Prag'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-1 galip tamamlamıştı.

SLAVIA PRAG, TÜRK TAKIMLARIYLA 8. MAÇINA ÇIKACAK

Çekya temsilcisi Slavia Prag, daha önce Türk takımlarıyla 7 kez karşı karşıya geldi.

Bu maçlardan 3'ünü Fenerbahçe'ye karşı oynayan Slavia, 2 kez Beşiktaş, 2 kez de Sivasspor'la karşılaştı.

2002-2003 sezonunda UEFA Kupası'nda Beşiktaş'la eşleşen Çekya temsilcisi, sahasındaki maçı 1-0 kazanırken, İstanbul'da 4-2 mağlup olmuştu.

2022-2023 sezonunda UEFA Konferans Ligi'nde Sivasspor'la aynı grupta yer alan Slavia Prag, her iki maçta da sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

MAÇLAR

Fenerbahçe'nin Çek takımlarıyla oynadığı 16 maçta aldığı sonuçlar şöyle:

Tarih

 Maç

 Skor
14.09.1983

 Fenerbahçe-Bohemians Prag

 0-1
28.09.1983

 Bohemians Prag-Fenerbahçe

 4-0
13.09.1989

 Sparta Prag-Fenerbahçe

 3-1
27.09.1989

 Fenerbahçe-Sparta Prag

 1-2
21.10.1992

 Fenerbahçe-Sigma Olomouc

 1-0
04.11.1992

 Sigma Olomouc-Fenerbahçe

 7-1
15.09.2004

 Fenerbahçe-Sparta Prag

 1-0
23.11.2004

 Sparta Prag-Fenerbahçe

 0-1
07.03.2013

 Viktoria Plzen-Fenerbahçe

 0-1
14.03.2013

 Fenerbahçe-Viktoria Plzen

 1-1
17.02.2022

 Fenerbahçe-Slavia Prag

 2-3
24.02.2022

 Slavia Prag-Fenerbahçe

 3-2
04.08.2022

 Fenerbahçe-Slovacko

 3-0
11.08.2022

 Slovacko-Fenerbahçe

 1-1
28.11.2024

 Slavia Prag-Fenerbahçe

 1-2
06.11.2025

 Viktoria Plzen-Fenerbahçe

 0-0
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