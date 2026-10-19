Galatasaray'da Torreira ve Ugochukwu müjdesi!

Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşmaya hazırlanan Galatasaray'da orta saha oyuncuları Lucas Torreira ve Ugochukwu'dan sevindiren haber geldi.
CEZALARINI TAMAMLADILAR
Kırmızı kart cezaları nedeniyle Ankara deplasmanında takımdaki yerlerini alamayan iki futbolcu, cezalarını tamamlayarak yeniden kadroya dahil oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde Torreira ve Ugochukwu, Fenerbahçe derbisinde forma giyebilecek.
TORREIRA'NIN 11'E DÖNMESİ BEKLENİYOR
Galatasaray'da orta sahanın önemli isimlerinden Lucas Torreira'nın derbiye ilk 11'de başlaması bekleniyor. Uruguaylı futbolcunun takıma dönüşü, kritik mücadele öncesinde teknik heyetin elini güçlendirecek.
CEZALARINI TAMAMLADILAR
Kırmızı kart cezaları nedeniyle Ankara deplasmanında takımdaki yerlerini alamayan iki futbolcu, cezalarını tamamlayarak yeniden kadroya dahil oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde Torreira ve Ugochukwu, Fenerbahçe derbisinde forma giyebilecek.
TORREIRA'NIN 11'E DÖNMESİ BEKLENİYOR
Galatasaray'da orta sahanın önemli isimlerinden Lucas Torreira'nın derbiye ilk 11'de başlaması bekleniyor. Uruguaylı futbolcunun takıma dönüşü, kritik mücadele öncesinde teknik heyetin elini güçlendirecek.