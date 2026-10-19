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Galatasaray'da Torreira ve Ugochukwu müjdesi!

Galatasaray'da Lucas Torreira ve Ugochukwu, kırmızı kart cezalarını tamamladı. İki futbolcu da teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde Fenerbahçe derbisinde forma giyebilecek. Torreira'nın mücadeleye ilk 11'de başlaması bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 19 Ekim 2026 12:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Torreira ve Ugochukwu müjdesi!
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Lucas Torreira
Lucas Torreira
Galatasaray
Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşmaya hazırlanan Galatasaray'da orta saha oyuncuları Lucas Torreira ve Ugochukwu'dan sevindiren haber geldi.

CEZALARINI TAMAMLADILAR

Kırmızı kart cezaları nedeniyle Ankara deplasmanında takımdaki yerlerini alamayan iki futbolcu, cezalarını tamamlayarak yeniden kadroya dahil oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde Torreira ve Ugochukwu, Fenerbahçe derbisinde forma giyebilecek.

TORREIRA'NIN 11'E DÖNMESİ BEKLENİYOR

Galatasaray'da orta sahanın önemli isimlerinden Lucas Torreira'nın derbiye ilk 11'de başlaması bekleniyor. Uruguaylı futbolcunun takıma dönüşü, kritik mücadele öncesinde teknik heyetin elini güçlendirecek.   

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