İsmail Kartal'dan flaş Greenwood kararı!

Fenerbahçe, Uluslar Ligi nedeniyle verilen milli aranın ardından 3 maça çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı Aston Villa'ya 6-0 yenilerek beklemdiği bir mağlubiyet aldı.
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 8. haftasında ise sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenerek Galatasaray derbisi öncesi hata yapmadı.
ETKİSİZ PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ
Fenerbahçe'de oynanan bu 3 maçta Mason Greenwood'un etkisiz performansı dikkat çekti.
25 yaşındaki futbolcu, TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından Corendon Alanyaspor maçında da penaltı kaçırırken, penaltı vuruşunun etkisizliği nedeniyle de eleştiri aldı.
Formsuz bir görüntü çizen Mason Greenwood için zaman daralıyor.
İLK 11'DEKİ YERİNİ TEHLİKEYE ATABİLİR
İngiliz yıldızın Slavia Prag ve Galatasaray derbisinde göstereceği performans, 11'deki yerini tehlikeye atabilir.
Takvim'in haberine göre; Kerem ve Lukaku gibi yıldızları gerektiğinde yedek bırakan İsmail Kartal'ın, Greenwood'un performansına göre kararlar alabileceği öne sürüldü.
Tecrübeli teknik adamın, kritik maçlarda takımın başarısını ön planda tuttuğu bilinen detaylar arasında.
Greenwood ise ortaya koyacağı futbolla yeniden ilk 11'in vazgeçilmezi olmayı hedefliyor.
39 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA TRANFSFER OLDU
Mason Greenwood, sezon başında 39 milyon Euro karşılığında Marsilya'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
PERFORMANSI
Bu sezon sarı-lacivertli formayla 16 maça çıkan İngiliz yıldız, 6 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ
Greenwood'un Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeriyse 40 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı Aston Villa'ya 6-0 yenilerek beklemdiği bir mağlubiyet aldı.
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 8. haftasında ise sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenerek Galatasaray derbisi öncesi hata yapmadı.
ETKİSİZ PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ
Fenerbahçe'de oynanan bu 3 maçta Mason Greenwood'un etkisiz performansı dikkat çekti.
25 yaşındaki futbolcu, TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından Corendon Alanyaspor maçında da penaltı kaçırırken, penaltı vuruşunun etkisizliği nedeniyle de eleştiri aldı.
Formsuz bir görüntü çizen Mason Greenwood için zaman daralıyor.
İLK 11'DEKİ YERİNİ TEHLİKEYE ATABİLİR
İngiliz yıldızın Slavia Prag ve Galatasaray derbisinde göstereceği performans, 11'deki yerini tehlikeye atabilir.
Takvim'in haberine göre; Kerem ve Lukaku gibi yıldızları gerektiğinde yedek bırakan İsmail Kartal'ın, Greenwood'un performansına göre kararlar alabileceği öne sürüldü.
Tecrübeli teknik adamın, kritik maçlarda takımın başarısını ön planda tuttuğu bilinen detaylar arasında.
Greenwood ise ortaya koyacağı futbolla yeniden ilk 11'in vazgeçilmezi olmayı hedefliyor.
39 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA TRANFSFER OLDU
Mason Greenwood, sezon başında 39 milyon Euro karşılığında Marsilya'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
PERFORMANSI
Bu sezon sarı-lacivertli formayla 16 maça çıkan İngiliz yıldız, 6 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ
Greenwood'un Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeriyse 40 milyon Euro olarak gösteriliyor.