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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Frederic Dusart dönemi

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Frederic Dusart getirildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 19 Ekim 2026 12:32
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Frederic Dusart dönemi
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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Frederic Dusart getirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'nın da başantrenörlüğünü üstlenen 48 yaşındaki Fransız çalıştırıcı ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

2026 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden ay-yıldızlı ekipte başantrenör Andrea Mazzon ile yollar ayrılmıştı.

Milliler, 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda 11 Kasım'da Karadağ ve 14 Kasım'da İsrail ile karşı karşıya gelecek.

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