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Iğdır FK, Boluspor'u tek golle geçti!

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Iğdır FK, sahasında Boluspor'u 1-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 18 Ekim 2026 15:27 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2026 15:47
Haber: AA
Iğdır FK, Boluspor'u tek golle geçti!
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Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Iğdır FK, Aktepe Stadı'nda konuk ettiği Boluspor'u 1-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmada ev sahibi ekip, ikinci yarıda bulduğu golle sahadan üç puanla ayrıldı.

LEANDRO BACUNA GALİBİYETİ GETİRDİ!

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan Leandro Bacuna, 72. dakikada attığı golle Iğdır FK'ya galbiiyeti getiren golü attı.

Stat: Keçiören Aktepe Stadı

Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Sabri Öğe, Mahmut Gülle

Alagöz Holding Iğdır FK: Szumski, Hüseyin Karabey, Alim Öztürk, Kouagba (Dk. 24 Alperen Selvi), Soner Gönül, Doğan Erdoğan, Crociata, Camara (Dk. 67 Afena-Gyan), Gökcan Kaya (Dk. 90+1 Leon Çalışkan), Serdar Gürler (Dk. 67 Bacuna), Arda Çolak (Dk. 46 Özder Özcan)

Boluspor: Tafas, Cuesta, Bartu Göçmen, Canberk Ömer Özdemir, Ahmet Can Özdemir (Dk. 79 Can Arda Yılmaz), Muhammed Mert (Dk. 80 Abdulsamet Kırım), Tolunay Artuç, Ege Özkayımoğlu (Dk. 58 Bertu Alican Özyürek), Zeki Dursun (Dk. 90+2 Ali Uğurhan Uğurlu), Nurettin Korkmaz (Dk. 57 Furkan Metin), Gonzalez

Gol: Dk. 73 Bacuna (Alagöz Holding Iğdır FK)

Sarı kartlar: Dk. 8 Arda Çolak, Dk. 20 Crociata, Dk. 79 Doğan Erdoğan (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 9 Bartu Göçmen, Dk. 29 Canberk Ömer Özdemir (Boluspor)

 

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