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Sultanlar Ligi'nde Göztepe Yuppo'dan net galibiyet!

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Göztepe Yuppo, sahasında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u set vermeden 3-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 18 Ekim 2026 18:19 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2026 18:21
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Sultanlar Ligi'nde Göztepe Yuppo'dan net galibiyet!
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Göztepe Yuppo, sahasında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

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Göztepe Yuppo: Liabiodkina, Zhuang, Nur Sevil Gökbudak, Ezgi Bektaş, Zeynep Sude Demirel, Prasalova (Tuna Aybüke Özel)

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Vanjak, Büşra Kılıçlı, Begic, Gizem Mısra Aşçı, Nisan Barut, Rasinska (Melis Demir, Sude Hacımustafaoğlu, Firdevs Kiremitçi, Leite, Merve Nur Öztürk Bal, Teixeira, Fatma Nur Yılmaz)

Setler: 25-15, 25-20, 25-16

Süre: 89 dakika

 

 

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