Sultanlar Ligi'nde Göztepe Yuppo'dan net galibiyet!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Göztepe Yuppo, sahasında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: TVF Atatürk Voleybol Spor Kompleksi Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Arzu Uzatöz
Göztepe Yuppo: Liabiodkina, Zhuang, Nur Sevil Gökbudak, Ezgi Bektaş, Zeynep Sude Demirel, Prasalova (Tuna Aybüke Özel)
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Vanjak, Büşra Kılıçlı, Begic, Gizem Mısra Aşçı, Nisan Barut, Rasinska (Melis Demir, Sude Hacımustafaoğlu, Firdevs Kiremitçi, Leite, Merve Nur Öztürk Bal, Teixeira, Fatma Nur Yılmaz)
Setler: 25-15, 25-20, 25-16
Süre: 89 dakika
Salon: TVF Atatürk Voleybol Spor Kompleksi Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Arzu Uzatöz
Göztepe Yuppo: Liabiodkina, Zhuang, Nur Sevil Gökbudak, Ezgi Bektaş, Zeynep Sude Demirel, Prasalova (Tuna Aybüke Özel)
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Vanjak, Büşra Kılıçlı, Begic, Gizem Mısra Aşçı, Nisan Barut, Rasinska (Melis Demir, Sude Hacımustafaoğlu, Firdevs Kiremitçi, Leite, Merve Nur Öztürk Bal, Teixeira, Fatma Nur Yılmaz)
Setler: 25-15, 25-20, 25-16
Süre: 89 dakika