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De Zerbi'den Richarlison çıkışı: "Benim sorunum değil"

Tottenham Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, Brezilyalı yıldız Richarlison'ın geleceğine ilişkin soruya çarpıcı bir yanıt verdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 18 Ekim 2026 14:14
Haber: Sporx.com
De Zerbi'den Richarlison çıkışı: 'Benim sorunum değil'
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Tottenham Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, Richarlison'ın geleceğine ilişkin soruya çarpıcı bir yanıt verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan teknik adam, Brezilyalı futbolcuyla ilgili daha fazla konuşmak istemediğini söyledi.

Richarlison için ocak ayında yeni bir çözüm bulunmasının hala gündemde olup olmadığı sorulan De Zerbi, "Bilmiyorum, artık bu benim sorunum değil." ifadelerini kullandı.

"BENİ NEREDE BULACAĞINI BİLİYOR"

Richarlison'ın kendisi hakkında konuşabileceğini belirten De Zerbi, "Benim hakkımda konuşmak istiyorsa konuşabilir. Beni nerede bulabileceğini de biliyor. Sabah 08.30'dan akşama kadar ofisimdeyim." dedi.

"KİMSEYLE BİR SORUNUM YOK"

İtalyan çalıştırıcı, konuya ilişkin sözlerini "Kimseyle bir sorunum yok. Ancak artık bu konu hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum." diyerek tamamladı.

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